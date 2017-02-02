В Уфе реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы"
Наш телеканал уже рассказывал об интересном спортивном эксперименте, в котором участвует федерация спортивной борьбы республики Башкортостан. На базе уфимской общеобразовательной школы № 127 - единственной в нашей республике реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы".
Этот зал помнит даже великого Александра Карелина, федерация борьбы всегда стремится приглашать на эти занятия известных спортсменов. Сейчас настала очередь Дамира Кудоярова, вначале он провел разминку, а затем вместе со своим коллегой Альбертом Текуевым показал некоторые приемы из спортивной борьбы.
«Хороший опыт был, дебют, наверное, на самом деле не такая простая работа тренера, учителя физической культуры. Класс был понимающий, схватывали на лету, бывает, кто-то не может с первого раза понять, нужно работать, сегодня такого я не почувствовал, все схватывали, понимали», - говорит призер первенства России по греко-римской борьбе Дамир Кудояров.
Принять участие в необычном уроке довелось пятиклассникам, среди которых можно было заметить и девочек. Ребятам демонстрировались основы борьбы и элементы посложнее. Школьникам особенно приглянулись коронный прием Александра Карелина обратный пояс и прием самого Дамира - задний пояс. На третьем уроке физкультуры элементам спортивной борьбы детей обучают с сентября и это не проходит бесследно.
Федеральная программа «Спортивная борьба в школе» реализуется с сентября прошлого года, но результаты уже проглядываются.
«Эта программа уже работает, дети занимаются борьбой, получают навыки борьбы. И мы приглашаем на эти уроки ведущих спортсменов РБ, которые показывают как проводить тренировки, как делать приемы», - говорит вице-президент Федерации спортивной борьбы РБ Рафис Садыков.
Предполагается, что следующим этапом станет организация клубов на базе таких школ. А пока важно заниматься популяризацией этого вида спорта, ведь со временем количество перейдет в качество.