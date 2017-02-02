В Уфе реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы"

«Хороший опыт был, дебют, наверное, на самом деле не такая простая работа тренера, учителя физической культуры. Класс был понимающий, схватывали на лету, бывает, кто-то не может с первого раза понять, нужно работать, сегодня такого я не почувствовал, все схватывали, понимали», - говорит призер первенства России по греко-римской борьбе Дамир Кудояров.

«Эта программа уже работает, дети занимаются борьбой, получают навыки борьбы. И мы приглашаем на эти уроки ведущих спортсменов РБ, которые показывают как проводить тренировки, как делать приемы», - говорит вице-президент Федерации спортивной борьбы РБ Рафис Садыков.

3 февраля

Наш телеканал уже рассказывал об интересном спортивном эксперименте, в котором участвует федерация спортивной борьбы республики Башкортостан. На базе уфимской общеобразовательной школы № 127 - единственной в нашей республике реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы".Этот зал помнит даже, федерация борьбы всегда стремится приглашать на эти занятия известных спортсменов. Сейчас настала очередь Дамира Кудоярова, вначале он провел разминку, а затем вместе со своим коллегой Альбертом Текуевым показал некоторые приемы из спортивной борьбы.Принять участие в необычном уроке довелось пятиклассникам, среди которых можно было заметить и девочек. Ребятам демонстрировались основы борьбы и элементы посложнее. Школьникам особенно приглянулись коронный прием Александра Карелина обратный пояс и прием самого Дамира - задний пояс. На третьем уроке физкультуры элементам спортивной борьбы детей обучают с сентября и это не проходит бесследно.Федеральная программа «Спортивная борьба в школе» реализуется с сентября прошлого года, но результаты уже проглядываются.Предполагается, что следующим этапом станет организация клубов на базе таких школ. А пока важно заниматься популяризацией этого вида спорта, ведь со временем количество перейдет в качество.