Секретная Служба Деда Мороза Башкортостана получила около 3 тысяч писем в этом году

До семи помощников разрешили иметь каждому депутату Горсовета Уфы

Тесты на употребление наркотиков в Уфе прошли более 16 тысяч школьников

В Уфе ГИБДД проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей

Уфа в 2017-й входит с позитивными результатами

Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.

В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана

Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе

В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч

На встречу с Гузель Яхиной в Уфе пришли несколько десятков человек

Художники республики представили итоги своей работы на выставке в Уфимской художественной галерее

Опера «Салават Юлаев» вернулась на подмостки театра оперы и балета

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Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"

Экономика

Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год

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Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?

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Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита

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В правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

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На украшение "Уфа-Арены" потратят более 10 миллионов рублей