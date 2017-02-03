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03.02.2017
Общество
На улице Волочаевской в Уфе забил источник
03.02.2017
Экономика
Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия
03.02.2017
Общество
В микрорайоне Глумилино в Уфе вырубают деревья
03.02.2017
Общество
Дополнительную спецтехнику для тушения пожаров получит Башкортостан в этом году
03.02.2017
Общество
Столица Казахстана Астана стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы
03.02.2017
Спорт
В Уфе реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы"
31.01.2017
Политика
В Уфе состоялось заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия»
31.01.2017
Политика
Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента
30.01.2017
Политика
В Уфе прошло очередное заседания правительства
26.01.2017
Политика
Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
03.02.2017
Культура
В Уфе почтили память солиста Национального Симфонического оркестра Александра Шамиданова
01.02.2017
Культура
В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»
31.01.2017
Культура
В Уфе одновременно открываются сразу две выставки
30.01.2017
Культура
В Уфе прошел вечер романса
26.01.2017
Культура
Год без Васили Фаттаховой
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
03.02.2017
Экономика
Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия
03.02.2017
Экономика
Количество обращений в комиссию по защите прав предпринимателей уменьшилось
31.01.2017
Экономика
В Уфе 12 выпускников центра инноваций социальной сферы защитили свои бизнес-проекты
27.01.2017
Экономика
На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
03.02.2017
Общество
На улице Волочаевской в Уфе забил источник
03.02.2017
Общество
Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия
03.02.2017
Общество
В микрорайоне Глумилино в Уфе вырубают деревья
03.02.2017
Общество
Дополнительную спецтехнику для тушения пожаров получит Башкортостан в этом году
03.02.2017
Общество
Столица Казахстана Астана стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы
03.02.2017
Общество
Юная уфимка участвует в шоу «Голос. Дети»
03.02.2017
Криминал
В больнице №17 умер еще один ребенок
01.02.2017
Криминал
В Уфе полицейские задержали угонщика
31.01.2017
Криминал
Дорожного рабочего сбили на проспекте Октября в Уфе
31.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования трагедии в Белорецке
31.01.2017
Криминал
Новые подробности трагедии в деревне Дубки
31.01.2017
Криминал
Полиция разыскивает водителя черной «Лады Гранты»
03.02.2017
Спорт
В Уфе реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы"
03.02.2017
Спорт
В Уфе прошел благотворительный вечер памяти жертв крупного ДТП под Ханты-Мансийском
03.02.2017
Спорт
Футбольный клуб "Уфа" продолжает подготовку к весенней части сезона 2016-2017
02.02.2017
Спорт
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл восьмой раз подряд
02.02.2017
Спорт
Башкирские паралимпийцы не падают духом
02.02.2017
Спорт
В ближайшее время Башкортостан может принять международные соревнования по легкой авиации

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Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
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