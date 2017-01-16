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16.01.2017
Общество
В центре Уфы зажглась иллюминация
16.01.2017
Общество
В поликлинике №1 уфимской больницы № 13 появилось устройство для подъема по лестнице маломобильных пациентов
16.01.2017
Общество
Аллея ледяных скульптур создается в Уфе
16.01.2017
Общество
Игроки МХЛ провели благотворительную акцию
16.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования уголовного дела о нападении подростком на супермаркет
16.01.2017
Общество
В Уфе прошли зимние корпоративные игры на кубок главы столичной администрации
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
09.12.2016
Политика
Рустэм Хамитов призвал модернизировать управленческие технологии
12.01.2017
Культура
Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы театра Ковент-Гарден в Лондоне.
12.01.2017
Культура
В Уфе на 65-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский поэт-лирик Рамиль Янбек
10.01.2017
Культура
Ильдар Абдразаков стал Певцом года
05.01.2017
Культура
В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"
21.12.2016
Культура
В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»
20.12.2016
Культура
В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
12.01.2017
Экономика
Башкортостан вошел в ТОР-10 рейтинга инноваторов
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
21.12.2016
Экономика
Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?
16.01.2017
Общество
В центре Уфы зажглась иллюминация
16.01.2017
Общество
В поликлинике №1 уфимской больницы № 13 появилось устройство для подъема по лестнице маломобильных пациентов
16.01.2017
Общество
Аллея ледяных скульптур создается в Уфе
16.01.2017
Общество
Игроки МХЛ провели благотворительную акцию
16.01.2017
Общество
В Уфе прошли зимние корпоративные игры на кубок главы столичной администрации
16.01.2017
Общество
В Уфе прошел зимний субботник
16.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования уголовного дела о нападении подростком на супермаркет
12.01.2017
Криминал
Следственный комитет республики возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка
11.01.2017
Криминал
ДТП в Стерлитамаке стало причиной потасовки между водителями
09.01.2017
Криминал
В одном из уфимских дворов неизвестные с помощью кулаков и биты выбивали себе право на проезд
05.01.2017
Криминал
Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика
30.12.2016
Криминал
В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков
16.01.2017
Спорт
В Уфе прошел «Кубок Вызова»
16.01.2017
Спорт
Уфа - Хоккейная столица
16.01.2017
Спорт
В Уфе прошел финал всероссийских соревнований «Золотая Шайба»
13.01.2017
Спорт
Уфа готовится принять Неделю звезд хоккея
13.01.2017
Спорт
Каратэ в полной тишине
13.01.2017
Спорт
В Уфе прошло Первенство Республики по хоккею с мячом
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В Москве простились с погибшими в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России
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Горожане смогут искупаться в крещение в четырех местах столицы
16 января 16:04
В Уфе пройдет юбилейный конкурс «Учитель года»
16 января 15:01
Синоптики обещают похолодание
16 января 14:42
В Башкортостане количество браков превышает количество разводов
16 января 13:27
В Уфе в ДТП пострадали 4 человека
16 января 12:17
Из Уфы откроются рейсы в Ульяновск и Калугу
16 января 10:15
Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
13 января 21:33
В Стерлитамаке в полицейские изъяли крупную партию наркотиков
13 января 20:02
Уфимцев приглашают на субботник
13 января 19:42
Уфа вошла в ТОП-25 самых популярных российских и зарубежных городов в минувшие новогодние каникулы
13 января 19:36
Завтра в парке Кашкадан стартуют традиционные V зимние корпоративные игры
13 января 14:37
В Уфе пройдут рейды ГИБДД
13 января 14:12
Росреестр упростил бюрократическую процедуру
13 января 13:00
Новую котельную запустили в поселке Нагаево в Уфе
13 января 11:24
«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо»
13 января 10:50
В Черниковке жители нескольких домов всю ночь сидели без тепла
12 января 20:11
В Башкирии свыше тысячи человек добровольно признали себя банкротами
12 января 19:57
МЧС напоминает о правилах безопасности при пользовании пиротехникой
12 января 19:11
В Башкирии родились Кенон и Княгиня
12 января 19:05
В Башкирии к прогнозированию половодья подключат авиационную гамма-съемку
12 января 17:58
Опубликована пятерка самых денежных вакансий Уфы
12 января 17:22
Отключение воды затронет три района города Уфы
12 января 13:35
Научные проекты уфимских вузов стали победителями конкурса Минобрнауки России
12 января 13:15
В аэропорту Сочи задерживается рейс в Уфу
12 января 12:39
В Уфе с 12 января будет закрыт один из троллейбусных маршрутов
12 января 11:59
Сегодня утром в Уфе вновь зафиксированы девятибалльные пробки
12 января 11:42
В Уфе родственники разыскивают 14-летнюю девочку
12 января 10:20
У уфимского Хатико появились хозяева
11 января 20:20
Курултай настаивает на введении лицензирования коллекторских агентств
11 января 19:20
В Башкортостане проводятся массовые проверки автомобилистов
11 января 19:06
Утром в Кумертау загорелся автобус
11 января 17:23
В Уфе на неделю продлены школьные каникулы
11 января 16:48
В Уфе уборка снега идет в усиленном режиме
11 января 15:42
Муниципальная служба речных переправ Уфы утвердила тарифы на перевозку пассажиров
11 января 14:06
В Башкортостане пересчитают всех зимующих птиц
11 января 13:16
Лучших лучников выбрали в Уфе
11 января 12:55
Башкирия вошла в ТОП-10 по выручке на авторынке
11 января 11:08
В Уфе из горящего дома эвакуировали жильцов
10 января 19:37
В Уфе возникла опасность схода снега с крыш
10 января 19:24
Полицейские нашли участников нашумевшей потасовки в одном из уфимских дворов
10 января 19:14
Пенсионный фонд России озвучил срок выдачи единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей
10 января 18:21
В Уфе пройдет ярмарка вакансий
10 января 16:26
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело
10 января 15:22
В Уфе состоится премьера фильма «Рай» Андрея Кончаловского
10 января 14:39
В прошлом году инфляция в Башкортостане сложилась на уровне 4,9%
10 января 13:52
Природные парки «Иремель» и «Аслы-Куль» посетили более 1000 человек
10 января 12:08
Ирек Ялалов поблагодарил уфимцев за помощь в борьбе со снегопадом
10 января 11:49
Уфу очистят от снега до конца недели
10 января 11:09
В Уфе может появиться экологическая полиция
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
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00:40
Д/ф "Основной элемент"
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01:10
Д/ф "Загадки космоса"
16+
02:00
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02:30
Х/ф "Айболит-66"
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04:00
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05:30
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06:00
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