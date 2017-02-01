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01.02.2017
Общество
Помощь для скорой
01.02.2017
Общество
Чтобы зимние забавы были безопасными
01.02.2017
Спорт
В Уфе завершился чемпионат ПФО по международным шашкам
01.02.2017
Культура
В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»
01.02.2017
Общество
В Кировском районе Уфы торжественно открылась универсальная спортивная площадка
01.02.2017
Спорт
«УГНТУ-ВНЗМ» встречается с саратовским «СГАУ»
31.01.2017
Политика
В Уфе состоялось заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия»
31.01.2017
Политика
Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента
30.01.2017
Политика
В Уфе прошло очередное заседания правительства
26.01.2017
Политика
Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
01.02.2017
Культура
В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»
31.01.2017
Культура
В Уфе одновременно открываются сразу две выставки
30.01.2017
Культура
В Уфе прошел вечер романса
26.01.2017
Культура
Год без Васили Фаттаховой
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
24.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова
31.01.2017
Экономика
В Уфе 12 выпускников центра инноваций социальной сферы защитили свои бизнес-проекты
27.01.2017
Экономика
На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
01.02.2017
Общество
Помощь для скорой
01.02.2017
Общество
Чтобы зимние забавы были безопасными
01.02.2017
Общество
В Кировском районе Уфы торжественно открылась универсальная спортивная площадка
01.02.2017
Общество
Многофункциональные центры получили новые возможности
01.02.2017
Общество
В северной части Уфы произошел крупный пожар
01.02.2017
Общество
Юг и север Уфы соединят трамваи
01.02.2017
Криминал
В Уфе полицейские задержали угонщика
31.01.2017
Криминал
Дорожного рабочего сбили на проспекте Октября в Уфе
31.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования трагедии в Белорецке
31.01.2017
Криминал
Новые подробности трагедии в деревне Дубки
31.01.2017
Криминал
Полиция разыскивает водителя черной «Лады Гранты»
30.01.2017
Криминал
Под Уфой из-за схода снега с крыши погиб подросток
01.02.2017
Спорт
В Уфе завершился чемпионат ПФО по международным шашкам
01.02.2017
Спорт
«УГНТУ-ВНЗМ» встречается с саратовским «СГАУ»
31.01.2017
Спорт
У заслуженного тренера России по международным шашкам Юрия Чертока юбилей
31.01.2017
Спорт
«Салават Юлаев» провел открытую тренировку
30.01.2017
Спорт
В Уфе прошло первенство республики по греко-римской борьбе
30.01.2017
Спорт
В Уфе состоялся этап соревнований по зимнему дрифту
актуально
01 февраля 21:58
Пожар унес жизнь пенсионера в Салавате
01 февраля 21:13
В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период
01 февраля 20:57
В Уфе вынесли очередной приговор за сбыт наркотиков
01 февраля 20:15
«Праздник курая» состоится завтра в Башгосфилармонии
01 февраля 16:19
Утверждены правила предоставления компенсаций взносов на капремонт для пенсионеров
01 февраля 16:05
В Башкортостане проведут капитальный ремонт 12 гидротехнических сооружений
01 февраля 14:30
В Башкирии в очереди на ЭКО стоят 2 тысячи 700 женщин
01 февраля 14:02
Единовременные выплаты по 5 тысяч рублей пенсионерам в Башкортостане выданы в полном объеме
01 февраля 13:33
Родителям школьников предлагают написать единый государственный экзамен
01 февраля 12:26
Профилактическая операция "Снегоход" стартовала сегодня в Башкортостане
01 февраля 11:00
Страховые пенсии в России 1 февраля проиндексируют на 5,4%
31 января 22:54
Сообщившего о бомбе в здании телецентра нашли
31 января 20:16
В Телецентре Уфы проводятся оперативно-разыскные мероприятия
31 января 19:34
Почти 35 миллионов рублей получит Башкортостан на развитие муниципальных театров
31 января 19:27
Лихачам из Башкирии вынесли приговор
31 января 17:54
Собираемость платежей за ЖКХ в Уфе достигла 99%
31 января 17:06
В Башкирии изменились нормативы по оплате ОДН
31 января 15:37
В Башкортостане стали чаще покупать подержанные автомобили
31 января 13:25
Ирек Ялалов поручил очистить кровли
31 января 12:19
Горки Уфы продолжат радовать детвору
31 января 11:23
Уфа получила благодарность от оргкомитета КХЛ
31 января 10:53
Ирек Ялалов вручил награды народному учителю из Башкирии
30 января 17:11
Средний возраст рожениц в Башкирии 29 лет
30 января 16:57
В Уфе нападению подвергся врач скорой помощи
30 января 13:59
Жители Башкортостана смогут получить «дальневосточный гектар»
30 января 13:13
В Башкортостане установлена среднерыночная стоимость жилья
30 января 11:40
В Уфе устраняют колейность на дорогах
30 января 11:17
В Уфе прорвало канализацию
27 января 17:42
Управление судебных приставов по республике Башкортостан запускает «горячую линию» по вопросам работы коллекторов
27 января 17:09
Возле села Булгаково изменена схема движения
27 января 15:37
В Республике определены места для безопасной рыбалки
27 января 14:11
Главный госавтоинспектор РБ обратился к жителям Уфы
27 января 14:08
В четырех районах Уфы запланировано отключение воды
27 января 12:26
Сегодня день рождения Ирека Ялалова
27 января 10:43
МЧС Башкортостана предупреждает водителей о снежных заносах на дорогах
27 января 10:08
В Уфе продолжается реализация проекта "Открытый мир"
26 января 21:03
Крупное ДТП произошло на трассе Уфа – Оренбург
26 января 18:19
В Уфе девушка провалилась под лед
26 января 14:28
«Роснефть» и Башкортостан заключили договор о сотрудничестве
26 января 14:25
Сколько стоит жилье в Башкортостане?
25 января 16:25
Уфимцы хотят быть менеджерами
25 января 14:09
Индекс промышленного производства в Башкортостане превысил плановое значение
25 января 13:19
В гимназии №121 открыли плавательный бассейн
25 января 12:19
В Уфе сразу на нескольких участках дорог ввели ограничение скорости
25 января 11:38
На развитие студенческих объединений Уфы выделены гранты Минобрнауки России
25 января 10:47
В Уфе пройдет Чемпионат Европы по мотогонкам на льду
24 января 23:45
В республиканском правительстве новое назначение
24 января 22:35
В Многофункциональных центрах появилась новая услуга
24 января 22:08
Молодым семьям в Башкортостане субсидируют жилье
24 января 16:29
В Уфе станет меньше на 300 рекламных конструкций
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
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