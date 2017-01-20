В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч

Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе

Политика

В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана