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09.01.2017
Общество
По прогнозам синоптиков, снегопадов больше не будет
09.01.2017
Общество
В Уфе внедорожник вытащил застрявшую фуру из снежного плена
09.01.2017
Общество
Из незаконного оборота было изъято около 300 тысяч литров контрафактного алкоголя
09.01.2017
Спорт
В Уфе состоялся 25-й открытый Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо
09.01.2017
Общество
Жители Советского района взялись за лопаты
09.01.2017
Спорт
На главной хоккейной площадке перед "Уфой Ареной" прошел «Кубок Кометы»
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
09.12.2016
Политика
Рустэм Хамитов призвал модернизировать управленческие технологии
09.12.2016
Политика
В Уфе прошел VI съезд муниципальных образований
05.01.2017
Культура
В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"
21.12.2016
Культура
В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»
20.12.2016
Культура
В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова
19.12.2016
Культура
Опера «Салават Юлаев» вернулась на подмостки театра оперы и балета
08.12.2016
Культура
Художники республики представили итоги своей работы на выставке в Уфимской художественной галерее
06.12.2016
Культура
Уфимские мастерицы представили публике картины, вышитые крестиком
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
21.12.2016
Экономика
Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?
21.12.2016
Экономика
Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита
21.12.2016
Экономика
В правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
20.12.2016
Экономика
На украшение "Уфа-Арены" потратят более 10 миллионов рублей
09.01.2017
Общество
По прогнозам синоптиков, снегопадов больше не будет
09.01.2017
Общество
В Уфе внедорожник вытащил застрявшую фуру из снежного плена
09.01.2017
Общество
Из незаконного оборота было изъято около 300 тысяч литров контрафактного алкоголя
09.01.2017
Общество
Жители Советского района взялись за лопаты
09.01.2017
Общество
За прошедшую неделю в республике простудились более 24 тысяч человек
09.01.2017
Общество
50-летие отмечает Башкирский государственный педагогический университет
09.01.2017
Криминал
В одном из уфимских дворов неизвестные с помощью кулаков и биты выбивали себе право на проезд
05.01.2017
Криминал
Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика
30.12.2016
Криминал
В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков
29.12.2016
Криминал
По факту ДТП в отношении инспектора ГИБДД Уфы возбуждено уголовное дело
29.12.2016
Криминал
В Башкирии мужчина пытался ограбить киоск, угрожая гранатой
28.12.2016
Криминал
В Нефтекамске задержали банду наркоторговцев
09.01.2017
Спорт
В Уфе состоялся 25-й открытый Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо
09.01.2017
Спорт
На главной хоккейной площадке перед "Уфой Ареной" прошел «Кубок Кометы»
06.01.2017
Спорт
Художественные гимнастки организовали новогодний концерт
05.01.2017
Спорт
Футбольный клуб «Уфа» на новый год получил щедрый подарок - нового главного тренера
04.01.2017
Спорт
Юные пловцы приняли участие в личном первенстве детской спортивной школы оздоровительного комплекса имени Акмуллы
03.01.2017
Спорт
Во Дворце Спорта прошла праздничная елка для фигуристов
актуально
09 января 20:47
В Уфе продолжает уборка снега
09 января 19:25
Проезд в трамваях и троллейбусах подешевел
09 января 19:07
Минздрав предлагает приравнять к обычным сигаретам и электронные
09 января 13:59
В Башкортостане намерены ужесточить требования к банкам
09 января 13:13
В Уфе пройдет V Международная выставка кошек
09 января 13:06
За первые 8 дней нового года выпало четыре месячные нормы осадков
09 января 12:10
Башкортостан победил в конкурсе на получение субсидий для создания детского технопарка
09 января 11:41
БГПУ имени Акмуллы отпразднует юбилей
09 января 11:02
В Уфе состоится Неделя звезд хоккея
06 января 16:13
Юные юлаевцы в составе молодежной сборной России завоевали бронзу
06 января 15:22
На территории республики развернуты три полевые кухни
06 января 15:03
В Центральном парке имени Мажита Гафури прошли Рождественские лыжные гонки
06 января 14:06
В Благовещенске сгорел гараж и автомобиль
06 января 13:50
Для православных христиан наступил Рождественский сочельник
06 января 13:39
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1
05 января 15:07
На улице Ленина в Уфе ведется монтаж новой светодиодной иллюминации
05 января 11:22
БГАУ приглашает на День открытых дверей
04 января 20:06
В Уфе проходит акция «Народный книговорот»
04 января 15:17
В дни зимних каникул БашГУ проведёт Дни знаний
04 января 14:31
Под Уфой произошло ДТП со смертельным исходом
04 января 14:11
В Башкирии резко похолодает
04 января 13:38
29 спортивных скульптур появятся у «Уфа-Арена»
03 января 14:09
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями сменил адрес
03 января 13:40
В Уфе из-за пожара эвакуировали 25 человек
03 января 13:03
В комплексе «Уфа-Арена» пройдут массовые катания
02 января 12:49
В первый день нового года в Уфе прошел День Бега
02 января 12:41
В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 13 детей
02 января 12:25
Уфимские водители выстроили гигантскую ёлку
02 января 12:16
В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода
30 декабря 18:50
С момента открытия в новом перинатальном центре Уфы родилось 82 ребенка
30 декабря 18:00
В Башкортостане зафиксирован рост уровня заболеваемости ОРВИ
30 декабря 17:40
Новогодняя дискотека прямо в троллейбусе прошла в Стерлитамаке
30 декабря 17:11
В Башкортостане за год было изъято 300 тысяч литров контрафактного алкоголя
30 декабря 15:40
Банки спишут долги погибших в катастрофе ТУ-154
30 декабря 14:40
Официально: Сергей Семак – главный тренер «Уфы»
30 декабря 14:16
Концерты памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 пройдут в Уфе в начале следующего года
30 декабря 14:09
В поселке Нагаево под Уфой благотворители проспонсировали установку наружного освещения
30 декабря 14:06
76% россиян будут встречать Новый год дома в окружении близких
30 декабря 13:57
В преддверии Нового года в Башкортостане открыли сразу пять резиденций Деда Мороза-кочевника
30 декабря 10:26
Башкортостан занял первое место в России по производству говядины и молока
30 декабря 10:21
В парке имени И.Якутова установлена новая иллюминация
30 декабря 10:14
Новые правила перевозки детей вступают в силу в 2017 году
29 декабря 19:03
Уфимские полицейские помогли водителю потушить загоревшийся грузовик
29 декабря 18:45
Уфу сковали километровые предновогодние заторы
29 декабря 18:33
В январе 2017 года более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату
29 декабря 18:32
В Уфе в ДТП на Шакшинском шоссе автомобиль буквально смяло «в фарш»
29 декабря 18:20
За безопасностью жителей Башкортостана в новогоднюю ночь будут следить около 2 тысяч полицейских
29 декабря 18:00
В Уфе в новогодние праздники изменится расписание пригородных электричек
29 декабря 17:13
Уфимцы собираются организовать в башкирской столице флешмоб "Автоелка"
29 декабря 16:29
В Уфе мужчина застрелил соседа из карабина
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
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