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20.01.2017
Спорт
Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы
20.01.2017
Криминал
Продолжается борьба с коррупцией в вузах
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
20.01.2017
Криминал
В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее
20.01.2017
Общество
Столичные службы продолжают уборку снега
20.01.2017
Общество
Комиссия определила победителей конкурса ледяных скульптур
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
19.01.2017
Культура
Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра
17.01.2017
Культура
Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе
17.01.2017
Культура
Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках
12.01.2017
Культура
Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы театра Ковент-Гарден в Лондоне.
12.01.2017
Культура
В Уфе на 65-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский поэт-лирик Рамиль Янбек
10.01.2017
Культура
Ильдар Абдразаков стал Певцом года
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
12.01.2017
Экономика
Башкортостан вошел в ТОР-10 рейтинга инноваторов
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
20.01.2017
Общество
Столичные службы продолжают уборку снега
20.01.2017
Общество
Комиссия определила победителей конкурса ледяных скульптур
20.01.2017
Общество
При участии телекомпании «Вся Уфа» состоялся флешмоб
20.01.2017
Общество
В конце февраля Орджоникидзевский район отметит юбилей
20.01.2017
Общество
Уличная спортивная площадка открылась в столице
20.01.2017
Общество
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетил в Уфе турнир «Золотая шайба»
20.01.2017
Криминал
Продолжается борьба с коррупцией в вузах
20.01.2017
Криминал
В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее
20.01.2017
Криминал
Трагедией закончилось проведение химических опытов 16-летнего школьника из Уфы
20.01.2017
Криминал
Воры ушли без добычи
19.01.2017
Криминал
Более 800 детей были эвакуированы из школы в Кумертау
19.01.2017
Криминал
Ограбить за 25 секунд
20.01.2017
Спорт
Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы
20.01.2017
Спорт
В Уфе прошел первый в истории матч звезд Женской хоккейной лиги
20.01.2017
Спорт
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетил в Уфе турнир «Золотая шайба»
19.01.2017
Спорт
Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью телеканалу «Вся Уфа»
19.01.2017
Спорт
«Феникс» стал обладателем Кубка Континента по следж-хоккею
19.01.2017
Спорт
В Казани избили болельщика ХК «Салават Юлаев»

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Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
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