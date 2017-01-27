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27.01.2017
Общество
Китайские предприниматели заинтересовались новым проектом
27.01.2017
Общество
В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья
27.01.2017
Общество
Уфимские борцы с огнем провели субботник
27.01.2017
Общество
Жизнь после блокады
27.01.2017
Спорт
В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду
27.01.2017
Общество
В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года
26.01.2017
Политика
Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
26.01.2017
Культура
Год без Васили Фаттаховой
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
24.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова
19.01.2017
Культура
Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра
17.01.2017
Культура
Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе
17.01.2017
Культура
Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках
27.01.2017
Экономика
На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
27.01.2017
Общество
Китайские предприниматели заинтересовались новым проектом
27.01.2017
Общество
В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья
27.01.2017
Общество
Уфимские борцы с огнем провели субботник
27.01.2017
Общество
Жизнь после блокады
27.01.2017
Общество
В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года
27.01.2017
Общество
Новые отделения медицинской реабилитации будут открыты в Башкортостане
26.01.2017
Криминал
Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика
26.01.2017
Криминал
«Фанфурики» остаются под запретом
26.01.2017
Криминал
Диагноз медикам поставят правоохранительные органы
24.01.2017
Криминал
В Уфе снизился уровень преступности
24.01.2017
Криминал
Борьба со взятками продолжается
23.01.2017
Криминал
Видео уфимских зацеперов попало в сеть
27.01.2017
Спорт
В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду
27.01.2017
Спорт
Известному спортивному журналисту исполнилось 65 лет
27.01.2017
Спорт
В Уфе завершились открытые городские соревнования по горнолыжному спорту на приз «Салавата Юлаева»
25.01.2017
Спорт
В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада
25.01.2017
Спорт
В Уфе прошли соревнования по фехтованию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
23.01.2017
Спорт
Звезды КХЛ показали свое мастерство на «Мастер-шоу»

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Потому, что Уфа - любимый город
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