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27.01.2017
Общество
Китайские предприниматели заинтересовались новым проектом
27.01.2017
Общество
В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья
27.01.2017
Общество
Уфимские борцы с огнем провели субботник
27.01.2017
Общество
Жизнь после блокады
27.01.2017
Спорт
В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду
27.01.2017
Общество
В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года
26.01.2017
Политика
Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
26.01.2017
Культура
Год без Васили Фаттаховой
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
24.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова
19.01.2017
Культура
Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра
17.01.2017
Культура
Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе
17.01.2017
Культура
Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках
27.01.2017
Экономика
На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
27.01.2017
Общество
Китайские предприниматели заинтересовались новым проектом
27.01.2017
Общество
В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья
27.01.2017
Общество
Уфимские борцы с огнем провели субботник
27.01.2017
Общество
Жизнь после блокады
27.01.2017
Общество
В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года
27.01.2017
Общество
Новые отделения медицинской реабилитации будут открыты в Башкортостане
26.01.2017
Криминал
Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика
26.01.2017
Криминал
«Фанфурики» остаются под запретом
26.01.2017
Криминал
Диагноз медикам поставят правоохранительные органы
24.01.2017
Криминал
В Уфе снизился уровень преступности
24.01.2017
Криминал
Борьба со взятками продолжается
23.01.2017
Криминал
Видео уфимских зацеперов попало в сеть
27.01.2017
Спорт
В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду
27.01.2017
Спорт
Известному спортивному журналисту исполнилось 65 лет
27.01.2017
Спорт
В Уфе завершились открытые городские соревнования по горнолыжному спорту на приз «Салавата Юлаева»
25.01.2017
Спорт
В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада
25.01.2017
Спорт
В Уфе прошли соревнования по фехтованию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
23.01.2017
Спорт
Звезды КХЛ показали свое мастерство на «Мастер-шоу»
актуально
27 января 17:42
Управление судебных приставов по республике Башкортостан запускает «горячую линию» по вопросам работы коллекторов
27 января 17:09
Возле села Булгаково изменена схема движения
27 января 15:37
В Республике определены места для безопасной рыбалки
27 января 14:11
Главный госавтоинспектор РБ обратился к жителям Уфы
27 января 14:08
В четырех районах Уфы запланировано отключение воды
27 января 12:26
Сегодня день рождения Ирека Ялалова
27 января 10:43
МЧС Башкортостана предупреждает водителей о снежных заносах на дорогах
27 января 10:08
В Уфе продолжается реализация проекта "Открытый мир"
26 января 21:03
Крупное ДТП произошло на трассе Уфа – Оренбург
26 января 18:19
В Уфе девушка провалилась под лед
26 января 14:28
«Роснефть» и Башкортостан заключили договор о сотрудничестве
26 января 14:25
Сколько стоит жилье в Башкортостане?
25 января 16:25
Уфимцы хотят быть менеджерами
25 января 14:09
Индекс промышленного производства в Башкортостане превысил плановое значение
25 января 13:19
В гимназии №121 открыли плавательный бассейн
25 января 12:19
В Уфе сразу на нескольких участках дорог ввели ограничение скорости
25 января 11:38
На развитие студенческих объединений Уфы выделены гранты Минобрнауки России
25 января 10:47
В Уфе пройдет Чемпионат Европы по мотогонкам на льду
24 января 23:45
В республиканском правительстве новое назначение
24 января 22:35
В Многофункциональных центрах появилась новая услуга
24 января 22:08
Молодым семьям в Башкортостане субсидируют жилье
24 января 16:29
В Уфе станет меньше на 300 рекламных конструкций
24 января 16:02
Назначен новый руководитель ЭСКБ
24 января 15:13
В Башкирии изменилась процедура получения материнского капитала
24 января 14:24
Константин Толкачев стал почетным членом Клуба друзей Воронцовского дворца в Алупке
24 января 14:04
Для зимних горок появится единый национальный стандарт
24 января 11:58
В Уфе ожидается ухудшение погодных условий
24 января 11:24
Главой Ленинского района Уфы назначен Дмитрий Масютин
23 января 21:26
Скидка в 30 % будет предоставлена пользователям портала государственных услуг
23 января 21:21
Горожане смогут найти работу в сфере услуг
23 января 16:25
В Уфе подорожал бензин
23 января 16:02
В выходные самолет из Москвы четыре часа не мог приземлиться в уфимском аэропорту
23 января 14:21
Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Башкортостана
23 января 13:08
В Деме сбили школьницу
23 января 12:43
Из Уфы открылись ежедневные рейсы в Омск
23 января 11:13
Ночью в Уфе устраняли аварию на теплотрассе
20 января 17:25
Обладатель «Золотой маски» приедет в Уфу
20 января 16:30
ХК «Салават Юлаев» выпустит банковскую карту болельщика
20 января 16:10
Число безработных в Башкирии уменьшилось
20 января 12:29
В школах Уфы отменили карантин по гриппу и ОРВИ
20 января 10:42
В Уфе произошло массовое ДТП
19 января 19:11
Минздрав России предлагает отменить медосмотры
19 января 16:49
Стали известны подробности нападения на парикмахерскую в Кумертау
19 января 16:34
Готовиться к ЕГЭ теперь проще
19 января 16:13
Уфимский кондитер номинирована на получение мировой премии
19 января 15:05
В Уфе сократилось количество зарегистрированных преступлений
19 января 14:11
В Уфе посадят две сотни сибирских кедров
19 января 12:52
Жителям некоторых домов Ленинского района Уфы временно отключат электричество
19 января 09:49
Православные Уфы празднуют Крещение
18 января 19:27
"Альпенхоф" заплатит компенсацию пострадавшим в ресторане
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
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