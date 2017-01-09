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09.01.2017
Общество
По прогнозам синоптиков, снегопадов больше не будет
09.01.2017
Общество
В Уфе внедорожник вытащил застрявшую фуру из снежного плена
09.01.2017
Общество
Из незаконного оборота было изъято около 300 тысяч литров контрафактного алкоголя
09.01.2017
Спорт
В Уфе состоялся 25-й открытый Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо
09.01.2017
Общество
Жители Советского района взялись за лопаты
09.01.2017
Спорт
На главной хоккейной площадке перед "Уфой Ареной" прошел «Кубок Кометы»
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
09.12.2016
Политика
Рустэм Хамитов призвал модернизировать управленческие технологии
09.12.2016
Политика
В Уфе прошел VI съезд муниципальных образований
05.01.2017
Культура
В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"
21.12.2016
Культура
В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»
20.12.2016
Культура
В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова
19.12.2016
Культура
Опера «Салават Юлаев» вернулась на подмостки театра оперы и балета
08.12.2016
Культура
Художники республики представили итоги своей работы на выставке в Уфимской художественной галерее
06.12.2016
Культура
Уфимские мастерицы представили публике картины, вышитые крестиком
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
21.12.2016
Экономика
Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?
21.12.2016
Экономика
Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита
21.12.2016
Экономика
В правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
20.12.2016
Экономика
На украшение "Уфа-Арены" потратят более 10 миллионов рублей
09.01.2017
Общество
По прогнозам синоптиков, снегопадов больше не будет
09.01.2017
Общество
В Уфе внедорожник вытащил застрявшую фуру из снежного плена
09.01.2017
Общество
Из незаконного оборота было изъято около 300 тысяч литров контрафактного алкоголя
09.01.2017
Общество
Жители Советского района взялись за лопаты
09.01.2017
Общество
За прошедшую неделю в республике простудились более 24 тысяч человек
09.01.2017
Общество
50-летие отмечает Башкирский государственный педагогический университет
09.01.2017
Криминал
В одном из уфимских дворов неизвестные с помощью кулаков и биты выбивали себе право на проезд
05.01.2017
Криминал
Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика
30.12.2016
Криминал
В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков
29.12.2016
Криминал
По факту ДТП в отношении инспектора ГИБДД Уфы возбуждено уголовное дело
29.12.2016
Криминал
В Башкирии мужчина пытался ограбить киоск, угрожая гранатой
28.12.2016
Криминал
В Нефтекамске задержали банду наркоторговцев
09.01.2017
Спорт
В Уфе состоялся 25-й открытый Кубок Республики Башкортостан по тхэквондо
09.01.2017
Спорт
На главной хоккейной площадке перед "Уфой Ареной" прошел «Кубок Кометы»
06.01.2017
Спорт
Художественные гимнастки организовали новогодний концерт
05.01.2017
Спорт
Футбольный клуб «Уфа» на новый год получил щедрый подарок - нового главного тренера
04.01.2017
Спорт
Юные пловцы приняли участие в личном первенстве детской спортивной школы оздоровительного комплекса имени Акмуллы
03.01.2017
Спорт
Во Дворце Спорта прошла праздничная елка для фигуристов

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Потому, что Уфа - любимый город
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