Общество

ЦОБ проверил торговые центры и промышленные предприятия

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В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год

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В структуре администрации Уфы произошли изменения

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Студенты Уфы отметили Татьянин день

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Жители Уфы не могут въехать в свои дома

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В Горсовете Уфы могут создать штаб на время длительных выходных