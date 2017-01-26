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26.01.2017
Общество
ЦОБ проверил торговые центры и промышленные предприятия
26.01.2017
Общество
В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год
26.01.2017
Общество
В структуре администрации Уфы произошли изменения
26.01.2017
Общество
Студенты Уфы отметили Татьянин день
26.01.2017
Общество
Жители Уфы не могут въехать в свои дома
25.01.2017
Общество
В Горсовете Уфы могут создать штаб на время длительных выходных
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
24.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова
19.01.2017
Культура
Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра
17.01.2017
Культура
Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе
17.01.2017
Культура
Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках
12.01.2017
Культура
Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы театра Ковент-Гарден в Лондоне.
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
12.01.2017
Экономика
Башкортостан вошел в ТОР-10 рейтинга инноваторов
26.01.2017
Общество
ЦОБ проверил торговые центры и промышленные предприятия
26.01.2017
Общество
В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год
26.01.2017
Общество
В структуре администрации Уфы произошли изменения
26.01.2017
Общество
Студенты Уфы отметили Татьянин день
26.01.2017
Общество
Жители Уфы не могут въехать в свои дома
25.01.2017
Общество
В Горсовете Уфы могут создать штаб на время длительных выходных
24.01.2017
Криминал
В Уфе снизился уровень преступности
24.01.2017
Криминал
Борьба со взятками продолжается
23.01.2017
Криминал
Видео уфимских зацеперов попало в сеть
23.01.2017
Криминал
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
20.01.2017
Криминал
Продолжается борьба с коррупцией в вузах
20.01.2017
Криминал
В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее
25.01.2017
Спорт
В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада
25.01.2017
Спорт
В Уфе прошли соревнования по фехтованию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
23.01.2017
Спорт
Звезды КХЛ показали свое мастерство на «Мастер-шоу»
23.01.2017
Спорт
Юные хоккеисты выясняли кто сильнее в турнире «Золотая шайба»
23.01.2017
Спорт
На целую неделю Уфа стала столицей европейского хоккея
20.01.2017
Спорт
Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы
актуально
26 января 14:28
«Роснефть» и Башкортостан заключили договор о сотрудничестве
26 января 14:25
Сколько стоит жилье в Башкортостане?
25 января 16:25
Уфимцы хотят быть менеджерами
25 января 14:09
Индекс промышленного производства в Башкортостане превысил плановое значение
25 января 13:19
В гимназии №121 открыли плавательный бассейн
25 января 12:19
В Уфе сразу на нескольких участках дорог ввели ограничение скорости
25 января 11:38
На развитие студенческих объединений Уфы выделены гранты Минобрнауки России
25 января 10:47
В Уфе пройдет Чемпионат Европы по мотогонкам на льду
24 января 23:45
В республиканском правительстве новое назначение
24 января 22:35
В Многофункциональных центрах появилась новая услуга
24 января 22:08
Молодым семьям в Башкортостане субсидируют жилье
24 января 16:29
В Уфе станет меньше на 300 рекламных конструкций
24 января 16:02
Назначен новый руководитель ЭСКБ
24 января 15:13
В Башкирии изменилась процедура получения материнского капитала
24 января 14:24
Константин Толкачев стал почетным членом Клуба друзей Воронцовского дворца в Алупке
24 января 14:04
Для зимних горок появится единый национальный стандарт
24 января 11:58
В Уфе ожидается ухудшение погодных условий
24 января 11:24
Главой Ленинского района Уфы назначен Дмитрий Масютин
23 января 21:26
Скидка в 30 % будет предоставлена пользователям портала государственных услуг
23 января 21:21
Горожане смогут найти работу в сфере услуг
23 января 16:25
В Уфе подорожал бензин
23 января 16:02
В выходные самолет из Москвы четыре часа не мог приземлиться в уфимском аэропорту
23 января 14:21
Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Башкортостана
23 января 13:08
В Деме сбили школьницу
23 января 12:43
Из Уфы открылись ежедневные рейсы в Омск
23 января 11:13
Ночью в Уфе устраняли аварию на теплотрассе
20 января 17:25
Обладатель «Золотой маски» приедет в Уфу
20 января 16:30
ХК «Салават Юлаев» выпустит банковскую карту болельщика
20 января 16:10
Число безработных в Башкирии уменьшилось
20 января 12:29
В школах Уфы отменили карантин по гриппу и ОРВИ
20 января 10:42
В Уфе произошло массовое ДТП
19 января 19:11
Минздрав России предлагает отменить медосмотры
19 января 16:49
Стали известны подробности нападения на парикмахерскую в Кумертау
19 января 16:34
Готовиться к ЕГЭ теперь проще
19 января 16:13
Уфимский кондитер номинирована на получение мировой премии
19 января 15:05
В Уфе сократилось количество зарегистрированных преступлений
19 января 14:11
В Уфе посадят две сотни сибирских кедров
19 января 12:52
Жителям некоторых домов Ленинского района Уфы временно отключат электричество
19 января 09:49
Православные Уфы празднуют Крещение
18 января 19:27
"Альпенхоф" заплатит компенсацию пострадавшим в ресторане
18 января 16:35
Центр общественной безопасности подвел итоги 2016 года
18 января 15:36
600 рабочих мест ждут горожан
18 января 14:43
Прокуратурой оштрафованы две столичные организации
18 января 14:19
В Уфе пройдет исторический матч звезд ЖХЛ
18 января 13:14
В парке Якутова вандалы сломали иллюминацию
18 января 13:03
В Уфе 11 домов остались без отопления
18 января 11:12
Уфимский школьник стал победителем международной олимпиады по правилам дорожного движения «Глобус»
18 января 10:54
Музеи Уфы присоединятся к III Международному Дню музейного Selfie #MuseumSelfie
17 января 20:19
295 лет исполнилось со дня образования прокуратуры
17 января 20:14
Недовольная клиентка напала на парикмахера прямо в салоне красоты
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
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