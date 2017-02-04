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04.02.2017
Общество
В Уфе горит дом под снос
03.02.2017
Общество
На улице Волочаевской в Уфе забил источник
03.02.2017
Экономика
Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия
03.02.2017
Общество
В микрорайоне Глумилино в Уфе вырубают деревья
03.02.2017
Общество
Дополнительную спецтехнику для тушения пожаров получит Башкортостан в этом году
03.02.2017
Общество
Столица Казахстана Астана стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы
31.01.2017
Политика
В Уфе состоялось заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия»
31.01.2017
Политика
Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента
30.01.2017
Политика
В Уфе прошло очередное заседания правительства
26.01.2017
Политика
Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
03.02.2017
Культура
В Уфе почтили память солиста Национального Симфонического оркестра Александра Шамиданова
01.02.2017
Культура
В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»
31.01.2017
Культура
В Уфе одновременно открываются сразу две выставки
30.01.2017
Культура
В Уфе прошел вечер романса
26.01.2017
Культура
Год без Васили Фаттаховой
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
03.02.2017
Экономика
Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия
03.02.2017
Экономика
Количество обращений в комиссию по защите прав предпринимателей уменьшилось
31.01.2017
Экономика
В Уфе 12 выпускников центра инноваций социальной сферы защитили свои бизнес-проекты
27.01.2017
Экономика
На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
04.02.2017
Общество
В Уфе горит дом под снос
03.02.2017
Общество
На улице Волочаевской в Уфе забил источник
03.02.2017
Общество
Башкирским предпринимателям стало проще регистрировать свои предприятия
03.02.2017
Общество
В микрорайоне Глумилино в Уфе вырубают деревья
03.02.2017
Общество
Дополнительную спецтехнику для тушения пожаров получит Башкортостан в этом году
03.02.2017
Общество
Столица Казахстана Астана стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы
03.02.2017
Криминал
В больнице №17 умер еще один ребенок
01.02.2017
Криминал
В Уфе полицейские задержали угонщика
31.01.2017
Криминал
Дорожного рабочего сбили на проспекте Октября в Уфе
31.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования трагедии в Белорецке
31.01.2017
Криминал
Новые подробности трагедии в деревне Дубки
31.01.2017
Криминал
Полиция разыскивает водителя черной «Лады Гранты»
03.02.2017
Спорт
В Уфе реализуется федеральная целевая программа "Спортивная борьба в школы"
03.02.2017
Спорт
В Уфе прошел благотворительный вечер памяти жертв крупного ДТП под Ханты-Мансийском
03.02.2017
Спорт
Футбольный клуб "Уфа" продолжает подготовку к весенней части сезона 2016-2017
02.02.2017
Спорт
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл восьмой раз подряд
02.02.2017
Спорт
Башкирские паралимпийцы не падают духом
02.02.2017
Спорт
В ближайшее время Башкортостан может принять международные соревнования по легкой авиации
актуально
04 февраля 19:59
На железнодорожном переезде в Уфе случилось ДТП
03 февраля 20:21
Сирота в Уфе добивается жилья через суд
03 февраля 19:52
Жители Башкортостана отправятся волонтерами на чемпионат мира по футболу в 2018 году
03 февраля 19:03
4 февраля во всем мире отмечают День борьбы против рака
03 февраля 17:44
В музее боевой славы стартовала акция по сбору макулатуры
03 февраля 17:09
Башстат подсчитал стоимость продуктовый корзины в Республике Башкортостан
03 февраля 15:55
Благодаря долговой амнистии удалось собрать 57 миллионов рублей
03 февраля 15:05
Пока только одна заявка поступила из Башкортостана на получение бесплатного дальневосточного гектара
03 февраля 14:56
За оскорбление полицейского ответит жительница Уфы
03 февраля 13:43
Большинство жителей Башкортостана вынуждены работать сверх нормы
03 февраля 13:09
В Уфе со сбежавшего из колонии осужденного намерены взыскать 92 тысячи рублей
03 февраля 12:50
МЧС Башкортостана предупреждает о метелях и снежных заносах
03 февраля 10:46
Эффективность работы судебных приставов может возрасти благодаря электронным торгам
03 февраля 10:21
Уфимца судят за уклонение от военной службы
02 февраля 22:35
В Уфе произошел пожар напротив торгово-развлекательного комплекса "Планета"
02 февраля 22:09
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Башкортостане снижается
02 февраля 22:06
В Уфе начал работу юбилейный десятый набор Школы Российской политики
02 февраля 21:13
Уфа входит в топ-15 городов России для путешествий на День влюбленных
02 февраля 21:11
В Уфе может появиться памятник эпосу "Урал-батыр"
02 февраля 18:00
В Башкортостане отремонтируют 1064 дома
02 февраля 16:50
По факту ЧП в Ташлах возбудили уголовное дело
02 февраля 15:06
В Уфе с сегодняшнего дня подорожал проезд в некоторых маршрутках
02 февраля 14:42
В Башгосфилармонии стартовали продажи сертификатов на 79 сезон
02 февраля 13:20
Уфимец обвиняется в организации азартных игр
02 февраля 12:38
Новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей получили свои символы
02 февраля 12:27
В Уфе стартует ярмарочный сезон-2017
02 февраля 10:23
Более 500 жителей Башкортостана заразились гонконгским гриппом
01 февраля 21:58
Пожар унес жизнь пенсионера в Салавате
01 февраля 21:13
В Уфе стартовал конкурс на лучшее содержание дворов в зимний период
01 февраля 20:57
В Уфе вынесли очередной приговор за сбыт наркотиков
01 февраля 20:15
«Праздник курая» состоится завтра в Башгосфилармонии
01 февраля 16:19
Утверждены правила предоставления компенсаций взносов на капремонт для пенсионеров
01 февраля 16:05
В Башкортостане проведут капитальный ремонт 12 гидротехнических сооружений
01 февраля 14:30
В Башкирии в очереди на ЭКО стоят 2 тысячи 700 женщин
01 февраля 14:02
Единовременные выплаты по 5 тысяч рублей пенсионерам в Башкортостане выданы в полном объеме
01 февраля 13:33
Родителям школьников предлагают написать единый государственный экзамен
01 февраля 12:26
Профилактическая операция "Снегоход" стартовала сегодня в Башкортостане
01 февраля 11:00
Страховые пенсии в России 1 февраля проиндексируют на 5,4%
31 января 22:54
Сообщившего о бомбе в здании телецентра нашли
31 января 20:16
В Телецентре Уфы проводятся оперативно-разыскные мероприятия
31 января 19:34
Почти 35 миллионов рублей получит Башкортостан на развитие муниципальных театров
31 января 19:27
Лихачам из Башкирии вынесли приговор
31 января 17:54
Собираемость платежей за ЖКХ в Уфе достигла 99%
31 января 17:06
В Башкирии изменились нормативы по оплате ОДН
31 января 15:37
В Башкортостане стали чаще покупать подержанные автомобили
31 января 13:25
Ирек Ялалов поручил очистить кровли
31 января 12:19
Горки Уфы продолжат радовать детвору
31 января 11:23
Уфа получила благодарность от оргкомитета КХЛ
31 января 10:53
Ирек Ялалов вручил награды народному учителю из Башкирии
30 января 17:11
Средний возраст рожениц в Башкирии 29 лет
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
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