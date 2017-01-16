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16.01.2017
Общество
В центре Уфы зажглась иллюминация
16.01.2017
Общество
В поликлинике №1 уфимской больницы № 13 появилось устройство для подъема по лестнице маломобильных пациентов
16.01.2017
Общество
Аллея ледяных скульптур создается в Уфе
16.01.2017
Общество
Игроки МХЛ провели благотворительную акцию
16.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования уголовного дела о нападении подростком на супермаркет
16.01.2017
Общество
В Уфе прошли зимние корпоративные игры на кубок главы столичной администрации
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
09.12.2016
Политика
Рустэм Хамитов призвал модернизировать управленческие технологии
12.01.2017
Культура
Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы театра Ковент-Гарден в Лондоне.
12.01.2017
Культура
В Уфе на 65-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский поэт-лирик Рамиль Янбек
10.01.2017
Культура
Ильдар Абдразаков стал Певцом года
05.01.2017
Культура
В столице Башкортостана проходит выставка ретро-фотографий "Старая Уфа"
21.12.2016
Культура
В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»
20.12.2016
Культура
В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
12.01.2017
Экономика
Башкортостан вошел в ТОР-10 рейтинга инноваторов
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
21.12.2016
Экономика
Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?
16.01.2017
Общество
В центре Уфы зажглась иллюминация
16.01.2017
Общество
В поликлинике №1 уфимской больницы № 13 появилось устройство для подъема по лестнице маломобильных пациентов
16.01.2017
Общество
Аллея ледяных скульптур создается в Уфе
16.01.2017
Общество
Игроки МХЛ провели благотворительную акцию
16.01.2017
Общество
В Уфе прошли зимние корпоративные игры на кубок главы столичной администрации
16.01.2017
Общество
В Уфе прошел зимний субботник
16.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования уголовного дела о нападении подростком на супермаркет
12.01.2017
Криминал
Следственный комитет республики возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка
11.01.2017
Криминал
ДТП в Стерлитамаке стало причиной потасовки между водителями
09.01.2017
Криминал
В одном из уфимских дворов неизвестные с помощью кулаков и биты выбивали себе право на проезд
05.01.2017
Криминал
Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту смерти 12-летнего мальчика
30.12.2016
Криминал
В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков
16.01.2017
Спорт
В Уфе прошел «Кубок Вызова»
16.01.2017
Спорт
Уфа - Хоккейная столица
16.01.2017
Спорт
В Уфе прошел финал всероссийских соревнований «Золотая Шайба»
13.01.2017
Спорт
Уфа готовится принять Неделю звезд хоккея
13.01.2017
Спорт
Каратэ в полной тишине
13.01.2017
Спорт
В Уфе прошло Первенство Республики по хоккею с мячом

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Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
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