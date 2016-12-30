Online
Новости
О канале
Лица компании
Проекты
Программа
Уфа
Реклама
IN ENGLISH
Фотогалерея
Войти
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
новости
Все
Политика
Культура
Экономика
Общество
Криминал
Спорт
30.12.2016
Общество
Уфа в 2017-й входит с позитивными результатами
30.12.2016
Общество
В Уфе ГИБДД проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей
30.12.2016
Общество
Тесты на употребление наркотиков в Уфе прошли более 16 тысяч школьников
30.12.2016
Общество
До семи помощников разрешили иметь каждому депутату Горсовета Уфы
30.12.2016
Общество
В Уфе начали курсировать новогодние метробусы
30.12.2016
Общество
Секретная Служба Деда Мороза Башкортостана получила около 3 тысяч писем в этом году
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
09.12.2016
Политика
Рустэм Хамитов призвал модернизировать управленческие технологии
09.12.2016
Политика
В Уфе прошел VI съезд муниципальных образований
21.12.2016
Культура
В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»
20.12.2016
Культура
В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова
19.12.2016
Культура
Опера «Салават Юлаев» вернулась на подмостки театра оперы и балета
08.12.2016
Культура
Художники республики представили итоги своей работы на выставке в Уфимской художественной галерее
06.12.2016
Культура
Уфимские мастерицы представили публике картины, вышитые крестиком
05.12.2016
Культура
На встречу с Гузель Яхиной в Уфе пришли несколько десятков человек
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
21.12.2016
Экономика
Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?
21.12.2016
Экономика
Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита
21.12.2016
Экономика
В правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
20.12.2016
Экономика
На украшение "Уфа-Арены" потратят более 10 миллионов рублей
30.12.2016
Общество
Уфа в 2017-й входит с позитивными результатами
30.12.2016
Общество
В Уфе ГИБДД проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей
30.12.2016
Общество
Тесты на употребление наркотиков в Уфе прошли более 16 тысяч школьников
30.12.2016
Общество
До семи помощников разрешили иметь каждому депутату Горсовета Уфы
30.12.2016
Общество
В Уфе начали курсировать новогодние метробусы
30.12.2016
Общество
Секретная Служба Деда Мороза Башкортостана получила около 3 тысяч писем в этом году
30.12.2016
Криминал
В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков
29.12.2016
Криминал
По факту ДТП в отношении инспектора ГИБДД Уфы возбуждено уголовное дело
29.12.2016
Криминал
В Башкирии мужчина пытался ограбить киоск, угрожая гранатой
28.12.2016
Криминал
В Нефтекамске задержали банду наркоторговцев
26.12.2016
Криминал
В Уфе полицейский выпал из окна восьмого этажа городской больницы
23.12.2016
Криминал
В Уфе полиция отыскала семь угнанных элитных иномарок
30.12.2016
Спорт
Благотворительная акция "Мишкопад" прошла в спорткомплексе "Уфа-Арена"
29.12.2016
Спорт
Сегодня хоккеистов "Салавата Юлаева" и "Металлурга" закидают мишками
28.12.2016
Спорт
Уфимский биатлонист Антон Бабиков побывал дома на каникулах
28.12.2016
Спорт
Проигрышем для уфимского "Салавата Юлаева" закончилась встреча с тольяттинской "Ладой"
27.12.2016
Спорт
В Уфе стартовал хоккейный турнир среди молодежи на кубок Инорса
27.12.2016
Спорт
В команде «Салават Юлаев» новый игрок
актуально
30 декабря 18:50
С момента открытия в новом перинатальном центре Уфы родилось 82 ребенка
30 декабря 18:00
В Башкортостане зафиксирован рост уровня заболеваемости ОРВИ
30 декабря 17:40
Новогодняя дискотека прямо в троллейбусе прошла в Стерлитамаке
30 декабря 17:11
В Башкортостане за год было изъято 300 тысяч литров контрафактного алкоголя
30 декабря 15:40
Банки спишут долги погибших в катастрофе ТУ-154
30 декабря 14:40
Официально: Сергей Семак – главный тренер «Уфы»
30 декабря 14:16
Концерты памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 пройдут в Уфе в начале следующего года
30 декабря 14:09
В поселке Нагаево под Уфой благотворители проспонсировали установку наружного освещения
30 декабря 14:06
76% россиян будут встречать Новый год дома в окружении близких
30 декабря 13:57
В преддверии Нового года в Башкортостане открыли сразу пять резиденций Деда Мороза-кочевника
30 декабря 10:26
Башкортостан занял первое место в России по производству говядины и молока
30 декабря 10:21
В парке имени И.Якутова установлена новая иллюминация
30 декабря 10:14
Новые правила перевозки детей вступают в силу в 2017 году
29 декабря 19:03
Уфимские полицейские помогли водителю потушить загоревшийся грузовик
29 декабря 18:45
Уфу сковали километровые предновогодние заторы
29 декабря 18:33
В январе 2017 года более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату
29 декабря 18:32
В Уфе в ДТП на Шакшинском шоссе автомобиль буквально смяло «в фарш»
29 декабря 18:20
За безопасностью жителей Башкортостана в новогоднюю ночь будут следить около 2 тысяч полицейских
29 декабря 18:00
В Уфе в новогодние праздники изменится расписание пригородных электричек
29 декабря 17:13
Уфимцы собираются организовать в башкирской столице флешмоб "Автоелка"
29 декабря 16:29
В Уфе мужчина застрелил соседа из карабина
29 декабря 15:50
Депутаты городского совета Уфы внесли изменения в бюджет города
29 декабря 14:40
В Уфе завершен монтаж второго блока Затонской ТЭЦ
29 декабря 13:49
Уфа зажигается праздничными огнями
29 декабря 13:20
На улице Адмирала Макарова открылась новая детская площадка
29 декабря 11:29
Телеканал «Вся Уфа» присоединяется к соболезнованиям
29 декабря 11:10
Скульптура лошади вернулась после реставрации
29 декабря 10:15
В Уфе появился новогодний транспорт
28 декабря 18:40
В Уфе мужчина закрыл жену в квартире с включенным газом
28 декабря 18:30
В Уфе отметили за заслуги перед столицей лучших горожан
28 декабря 18:07
В Башкортостане произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
28 декабря 17:01
В Башкортостане завершены поиски трех пропавших подростков
28 декабря 16:20
В Уфе на год закрыли движение транспорта по набережной реки Белая
28 декабря 13:50
В Уфе мужчина больше года избивал и истязал своих детей
28 декабря 13:43
Коммунальные тарифы в Уфе в следующем году увеличатся максимально на 12,8%
28 декабря 13:12
В Уфе произошел пожар в квартире: погиб мужчина
28 декабря 11:58
В Уфе ДТП собрало двухкилометровую пробку на выезде из Сипайлово
28 декабря 11:03
На дороге Уфа-Оренбург произошло ДТП со смертельным исходом
28 декабря 10:03
На хоккейной коробке возле «Уфа-Арена» прошел первый матч
28 декабря 09:58
В новогодние дни жители Башкирии увидят звездопад
27 декабря 18:34
Подведены предварительные итоги социально-экономического развития Уфы в 2016 году
27 декабря 18:29
В Уфе снизилось количество коммунальных аварий
27 декабря 18:20
Уфимцы создали петицию о ремонте аварийно-опасной улицы
27 декабря 18:10
Большинство уфимцев смотрят в будущее с оптимизмом
27 декабря 18:05
Народный университет третьего возраста подвел итоги 2016 года
27 декабря 17:51
Опубликован график работы медучреждений Уфы в праздничные дни
27 декабря 17:36
Фасад Дома Кочкиных будет восстановлен застройщиком на новом фундаменте
27 декабря 17:28
Память погибших в авиакатастрофе почтили минутой молчания
27 декабря 13:39
За уходящий год в Башкортостане собрано почти 92 миллиарда рублей налогов
27 декабря 13:30
Тройное ДТП в Башкортостане: двое пострадавших
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
скоро в эфире
12:45
Мультфильмы
0+
13:00
Х/ф "Любите Куперов"
16+
15:00
Х/ф "Как найти идеал"
16+
16:30
Наш регион
16+
16:45
Мультфильмы
0+
17:00
Концерт Иванушки international
16+
18:50
Мультфильмы
0+
19:00
Х/ф "12 рождественских желаний"
16+
20:30
Д/ф "Основной элемент"
16+
21:00
Концерт Новогодний вечер
16+
22:10
Д/ф "Раймонд Паулс"
16+
23:00
Х/ф "Лузер"
16+
00:50
Х/ф "Покровские ворота"
16+
03:00
Х/ф "Любите Куперов"
16+
04:45
Х/ф "Как найти идеал"
16+
06:10
Д/ф "Раймонд Паулс"
16+
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЛЕНТУ
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
01.01.2017
-4...-2
02.01.2017
-4...-2
03.01.2017
-4...-1
04.01.2017
-14...-3
Курсы валют
USD/RUB
: 61.7577
EUR/RUB
: 64.7460
последние видео
наши проекты
Основной состав
Развлекательные программы
подробнее
Информационный вечер
Общественно-политические программы
подробнее
Утро в столице
Развлекательные программы
подробнее
Уфа - Пекин (12+)
Развлекательные программы
подробнее
Интервью (12+)
Общественно-политические программы
подробнее
Атмосфера
Развлекательные программы
подробнее
Уфимское времечко (12+)
Общественно-политические программы
подробнее
Последнее предупреждение
Развлекательные программы
подробнее
На здоровье (12+)
Развлекательные программы
подробнее
Вкусно (0+)
Развлекательные программы
подробнее
Место происшествия
Общественно-политические программы
подробнее
Уфа рулит
Развлекательные программы
подробнее
Как это сделано (12+)
Развлекательные программы
подробнее
Специальный репортаж
Общественно-политические программы
подробнее
Стоп, возраст!
Развлекательные программы
подробнее
Дневник IV градостроительного форума "URBANБайрам"
Общественно-политические программы
подробнее
От Всей Уфы (12+)
Развлекательные программы
подробнее
Уфа на ладошке
Развлекательные программы
подробнее
Уфимский городовой
Общественно-политические программы
подробнее
Эксперт (12+)
Общественно-политические программы
подробнее
Итоги недели (12+)
Общественно-политические программы
подробнее
Небо. Жители
Развлекательные программы
подробнее
Close
Предложить новость
Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Имя *
Телефон
Email
Заголовок *
Описание событий*
Прикрепить файл
Дополнительная информация
Антиспам: 2 + 4 = ? *
Основные положения конкурса
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта
Close
Задать вопрос главе администрации
Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).
Имя *
Фамилия *
Отчество *
Телефон *
Email *
Заголовок *
Подробное описание вопроса *
Прикрепить файл
Дополнительная информация
Антиспам: 5 + 2 = ? *
Online
Новости
О канале
Лица компании
Проекты
Программа
Уфа
Реклама
IN ENGLISH
Фотогалерея