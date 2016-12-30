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30.12.2016
Общество
Уфа в 2017-й входит с позитивными результатами
30.12.2016
Общество
В Уфе ГИБДД проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей
30.12.2016
Общество
Тесты на употребление наркотиков в Уфе прошли более 16 тысяч школьников
30.12.2016
Общество
До семи помощников разрешили иметь каждому депутату Горсовета Уфы
30.12.2016
Общество
В Уфе начали курсировать новогодние метробусы
30.12.2016
Общество
Секретная Служба Деда Мороза Башкортостана получила около 3 тысяч писем в этом году
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
09.12.2016
Политика
Рустэм Хамитов призвал модернизировать управленческие технологии
09.12.2016
Политика
В Уфе прошел VI съезд муниципальных образований
21.12.2016
Культура
В столице прошел флешмоб «Уфа - самый танцевальный город России»
20.12.2016
Культура
В Уфе отметили юбилей Загира Исмагилова
19.12.2016
Культура
Опера «Салават Юлаев» вернулась на подмостки театра оперы и балета
08.12.2016
Культура
Художники республики представили итоги своей работы на выставке в Уфимской художественной галерее
06.12.2016
Культура
Уфимские мастерицы представили публике картины, вышитые крестиком
05.12.2016
Культура
На встречу с Гузель Яхиной в Уфе пришли несколько десятков человек
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
21.12.2016
Экономика
Какой будет жизнь в Башкортостане через 13 лет?
21.12.2016
Экономика
Впервые за много лет бюджет Уфы будет спланирован без дефицита
21.12.2016
Экономика
В правительстве республики обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года
20.12.2016
Экономика
На украшение "Уфа-Арены" потратят более 10 миллионов рублей
30.12.2016
Общество
Уфа в 2017-й входит с позитивными результатами
30.12.2016
Общество
В Уфе ГИБДД проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей
30.12.2016
Общество
Тесты на употребление наркотиков в Уфе прошли более 16 тысяч школьников
30.12.2016
Общество
До семи помощников разрешили иметь каждому депутату Горсовета Уфы
30.12.2016
Общество
В Уфе начали курсировать новогодние метробусы
30.12.2016
Общество
Секретная Служба Деда Мороза Башкортостана получила около 3 тысяч писем в этом году
30.12.2016
Криминал
В Уфе задержан подозреваемый в хранении и сбыте особо крупной партии наркотиков
29.12.2016
Криминал
По факту ДТП в отношении инспектора ГИБДД Уфы возбуждено уголовное дело
29.12.2016
Криминал
В Башкирии мужчина пытался ограбить киоск, угрожая гранатой
28.12.2016
Криминал
В Нефтекамске задержали банду наркоторговцев
26.12.2016
Криминал
В Уфе полицейский выпал из окна восьмого этажа городской больницы
23.12.2016
Криминал
В Уфе полиция отыскала семь угнанных элитных иномарок
30.12.2016
Спорт
Благотворительная акция "Мишкопад" прошла в спорткомплексе "Уфа-Арена"
29.12.2016
Спорт
Сегодня хоккеистов "Салавата Юлаева" и "Металлурга" закидают мишками
28.12.2016
Спорт
Уфимский биатлонист Антон Бабиков побывал дома на каникулах
28.12.2016
Спорт
Проигрышем для уфимского "Салавата Юлаева" закончилась встреча с тольяттинской "Ладой"
27.12.2016
Спорт
В Уфе стартовал хоккейный турнир среди молодежи на кубок Инорса
27.12.2016
Спорт
В команде «Салават Юлаев» новый игрок

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Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
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