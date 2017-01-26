#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

новости

  • Все
  • Политика
  • Культура
  • Экономика
  • Общество
  • Криминал
  • Спорт
26.01.2017
Общество
ЦОБ проверил торговые центры и промышленные предприятия
26.01.2017
Общество
В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год
26.01.2017
Общество
В структуре администрации Уфы произошли изменения
26.01.2017
Общество
Студенты Уфы отметили Татьянин день
26.01.2017
Общество
Жители Уфы не могут въехать в свои дома
25.01.2017
Общество
В Горсовете Уфы могут создать штаб на время длительных выходных
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
24.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова
19.01.2017
Культура
Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра
17.01.2017
Культура
Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе
17.01.2017
Культура
Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках
12.01.2017
Культура
Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы театра Ковент-Гарден в Лондоне.
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
12.01.2017
Экономика
Башкортостан вошел в ТОР-10 рейтинга инноваторов
26.01.2017
Общество
ЦОБ проверил торговые центры и промышленные предприятия
26.01.2017
Общество
В Уфе подвели итоги реализации молодёжной политики за прошлый год
26.01.2017
Общество
В структуре администрации Уфы произошли изменения
26.01.2017
Общество
Студенты Уфы отметили Татьянин день
26.01.2017
Общество
Жители Уфы не могут въехать в свои дома
25.01.2017
Общество
В Горсовете Уфы могут создать штаб на время длительных выходных
24.01.2017
Криминал
В Уфе снизился уровень преступности
24.01.2017
Криминал
Борьба со взятками продолжается
23.01.2017
Криминал
Видео уфимских зацеперов попало в сеть
23.01.2017
Криминал
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
20.01.2017
Криминал
Продолжается борьба с коррупцией в вузах
20.01.2017
Криминал
В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее
25.01.2017
Спорт
В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада
25.01.2017
Спорт
В Уфе прошли соревнования по фехтованию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
23.01.2017
Спорт
Звезды КХЛ показали свое мастерство на «Мастер-шоу»
23.01.2017
Спорт
Юные хоккеисты выясняли кто сильнее в турнире «Золотая шайба»
23.01.2017
Спорт
На целую неделю Уфа стала столицей европейского хоккея
20.01.2017
Спорт
Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы

актуально

Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

скоро в эфире

  • 15:15
    Т/с "Поиски улик" 5-8с
    16+
  • 18:45
    Мы живем в России
    16+
  • 19:00
    Столичные новости
    16+
  • 19:30
    Информационный вечер
    16+
  • 20:00
    Основной состав
    6+
  • 20:15
    Информационный вечер
    16+
  • 20:30
    Столичные новости
    16+
  • 21:00
    Т/с "Шаповалов", 14с
    16+
  • 22:00
    Основной состав
    6+
  • 22:15
    Эксперт
    12+
  • 22:30
    Столичные новости
    16+
  • 23:00
    Место происшествия
    16+
  • 23:10
    Х/ф "Другое лицо"
    16+
  • 00:40
    Д/ф "Основной элемент"
    16+
  • 01:10
    Д/ф "Сенсация или провокация"
    16+
  • 02:00
    Столичные новости
    16+
  • 02:30
    Т/с "Поиски улик" 5-8с
    16+
  • 06:00
    Столичные новости
    16+
  • 06:30
    Уфа рулит
    6+
  • 06:45
    Основной состав
    6+
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
26.01.2017
26.01.2017 -18...-17
27.01.2017
27.01.2017 -14...-6
28.01.2017
28.01.2017 -15...-8
29.01.2017
29.01.2017 -16...-9
Курсы валют
USD/RUB: 59.3925
EUR/RUB: 64.0770

последние видео

наши проекты

Основной состав

Развлекательные программы

подробнее

Информационный вечер

Общественно-политические программы

подробнее

Утро в столице

Развлекательные программы

подробнее

Уфа - Пекин (12+)

Развлекательные программы

подробнее

Интервью (12+)

Общественно-политические программы

подробнее

Атмосфера

Развлекательные программы

подробнее

Уфимское времечко (12+)

Общественно-политические программы

подробнее

Последнее предупреждение

Развлекательные программы

подробнее

На здоровье (12+)

Развлекательные программы

подробнее

Вкусно (0+)

Развлекательные программы

подробнее

Место происшествия

Общественно-политические программы

подробнее

Уфа рулит

Развлекательные программы

подробнее

Как это сделано (12+)

Развлекательные программы

подробнее

Специальный репортаж

Общественно-политические программы

подробнее

Стоп, возраст!

Развлекательные программы

подробнее

Дневник IV градостроительного форума "URBANБайрам"

Общественно-политические программы

подробнее

От Всей Уфы (12+)

Развлекательные программы

подробнее

Уфа на ладошке

Развлекательные программы

подробнее

Уфимский городовой

Общественно-политические программы

подробнее

Эксперт (12+)

Общественно-политические программы

подробнее

Итоги недели (12+)

Общественно-политические программы

подробнее

Небо. Жители

Развлекательные программы

подробнее

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).