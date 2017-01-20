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20.01.2017
Спорт
Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы
20.01.2017
Криминал
Продолжается борьба с коррупцией в вузах
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
20.01.2017
Криминал
В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее
20.01.2017
Общество
Столичные службы продолжают уборку снега
20.01.2017
Общество
Комиссия определила победителей конкурса ледяных скульптур
20.01.2017
Политика
В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030
12.01.2017
Политика
Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики
27.12.2016
Политика
В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч
27.12.2016
Политика
Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе
22.12.2016
Политика
В Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана
22.12.2016
Политика
Лучшей в ПФО признана вторая уфимская женская консультация при роддоме №3.
19.01.2017
Культура
Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра
17.01.2017
Культура
Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе
17.01.2017
Культура
Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках
12.01.2017
Культура
Айгуль Ахметшина стала участницей молодежной программы театра Ковент-Гарден в Лондоне.
12.01.2017
Культура
В Уфе на 65-м году жизни скоропостижно скончался известный башкирский поэт-лирик Рамиль Янбек
10.01.2017
Культура
Ильдар Абдразаков стал Певцом года
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
13.01.2017
Экономика
Сельхозпроизводителей республики защитят парламентарии
12.01.2017
Экономика
Башкортостан вошел в ТОР-10 рейтинга инноваторов
26.12.2016
Экономика
Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"
22.12.2016
Экономика
Горсовет Уфы утвердил бюджет столицы на следующий год
20.01.2017
Общество
Столичные службы продолжают уборку снега
20.01.2017
Общество
Комиссия определила победителей конкурса ледяных скульптур
20.01.2017
Общество
При участии телекомпании «Вся Уфа» состоялся флешмоб
20.01.2017
Общество
В конце февраля Орджоникидзевский район отметит юбилей
20.01.2017
Общество
Уличная спортивная площадка открылась в столице
20.01.2017
Общество
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетил в Уфе турнир «Золотая шайба»
20.01.2017
Криминал
Продолжается борьба с коррупцией в вузах
20.01.2017
Криминал
В Кировском районе Уфы купить алкоголь через Интернет станет сложнее
20.01.2017
Криминал
Трагедией закончилось проведение химических опытов 16-летнего школьника из Уфы
20.01.2017
Криминал
Воры ушли без добычи
19.01.2017
Криминал
Более 800 детей были эвакуированы из школы в Кумертау
19.01.2017
Криминал
Ограбить за 25 секунд
20.01.2017
Спорт
Гости матча звезд Женской хоккейной лиги поделились впечатлениями от Уфы
20.01.2017
Спорт
В Уфе прошел первый в истории матч звезд Женской хоккейной лиги
20.01.2017
Спорт
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетил в Уфе турнир «Золотая шайба»
19.01.2017
Спорт
Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью телеканалу «Вся Уфа»
19.01.2017
Спорт
«Феникс» стал обладателем Кубка Континента по следж-хоккею
19.01.2017
Спорт
В Казани избили болельщика ХК «Салават Юлаев»
актуально
20 января 17:25
Обладатель «Золотой маски» приедет в Уфу
20 января 16:30
ХК «Салават Юлаев» выпустит банковскую карту болельщика
20 января 16:10
Число безработных в Башкирии уменьшилось
20 января 12:29
В школах Уфы отменили карантин по гриппу и ОРВИ
20 января 10:42
В Уфе произошло массовое ДТП
19 января 19:11
Минздрав России предлагает отменить медосмотры
19 января 16:49
Стали известны подробности нападения на парикмахерскую в Кумертау
19 января 16:34
Готовиться к ЕГЭ теперь проще
19 января 16:13
Уфимский кондитер номинирована на получение мировой премии
19 января 15:05
В Уфе сократилось количество зарегистрированных преступлений
19 января 14:11
В Уфе посадят две сотни сибирских кедров
19 января 12:52
Жителям некоторых домов Ленинского района Уфы временно отключат электричество
19 января 09:49
Православные Уфы празднуют Крещение
18 января 19:27
"Альпенхоф" заплатит компенсацию пострадавшим в ресторане
18 января 16:35
Центр общественной безопасности подвел итоги 2016 года
18 января 15:36
600 рабочих мест ждут горожан
18 января 14:43
Прокуратурой оштрафованы две столичные организации
18 января 14:19
В Уфе пройдет исторический матч звезд ЖХЛ
18 января 13:14
В парке Якутова вандалы сломали иллюминацию
18 января 13:03
В Уфе 11 домов остались без отопления
18 января 11:12
Уфимский школьник стал победителем международной олимпиады по правилам дорожного движения «Глобус»
18 января 10:54
Музеи Уфы присоединятся к III Международному Дню музейного Selfie #MuseumSelfie
17 января 20:19
295 лет исполнилось со дня образования прокуратуры
17 января 20:14
Недовольная клиентка напала на парикмахера прямо в салоне красоты
17 января 19:01
Единовременную выплату в размере 5000 рублей получили 740 тысяч пенсионеров Башкортостана
17 января 16:24
Танец «Семь девушек» исполнят на льду
17 января 16:19
В УГАТУ пройдет «День открытых дверей»
17 января 14:53
Роспотребнадзор РБ выставил штрафов на 32 миллиона рублей
17 января 14:21
ЭКО по новому адресу
17 января 13:56
В Уфе стартовала операция ГИБДД "Встречная полоса"
17 января 13:50
В Уфе пройдет открытый Кубок Уфы по зимнему плаванию
17 января 12:13
В Уфе пройдут бесплатные курсы по основам предпринимательства
17 января 11:08
В Уфе диагноз грипп подтвержден уже у 84 пациентов
17 января 10:49
Ирек Ялалов еще раз поблагодарил сотрудников коммунальных служб
16 января 20:10
Прокуратура Кировского района Уфы возбудила административное дело
16 января 20:01
На трассе М-5 сгорело кафе
16 января 18:30
В Москве простились с погибшими в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России
16 января 18:12
Горожане смогут искупаться в крещение в четырех местах столицы
16 января 16:04
В Уфе пройдет юбилейный конкурс «Учитель года»
16 января 15:01
Синоптики обещают похолодание
16 января 14:42
В Башкортостане количество браков превышает количество разводов
16 января 13:27
В Уфе в ДТП пострадали 4 человека
16 января 12:17
Из Уфы откроются рейсы в Ульяновск и Калугу
16 января 10:15
Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
13 января 21:33
В Стерлитамаке в полицейские изъяли крупную партию наркотиков
13 января 20:02
Уфимцев приглашают на субботник
13 января 19:42
Уфа вошла в ТОП-25 самых популярных российских и зарубежных городов в минувшие новогодние каникулы
13 января 19:36
Завтра в парке Кашкадан стартуют традиционные V зимние корпоративные игры
13 января 14:37
В Уфе пройдут рейды ГИБДД
13 января 14:12
Росреестр упростил бюрократическую процедуру
Горсовет Уфы отклонил проект по застройке парка им. Гафури
В Уфе построят новый корпус онкодиспансера
В Уфе введен усиленный режим по уборке снега
Башкортостан получит от «Башнефти» дивиденды на 5 млрд. рублей
В парке имени Ивана Якутова установят скульптуры 50-х годов
В Башкирии отходы птицеводства будут перерабатывать в экологически чистые органические удобрения
Отремонтируют перекресток улицы Цюрупы и бульвара Ибрагимова
В Уфе до 2025 года построят ещё три моста
скоро в эфире
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