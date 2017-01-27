В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года

В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду

Жизнь после блокады

Уфимские борцы с огнем провели субботник

В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья

В Башкортостане численность «единороссов» возрастет до 100 тысяч

Рустэм Хамитов возглавил ТОП-50 наиболее влиятельных политиков республики

В столице выработали стратегию социально-экономического развития республики 2030

Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе

Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»

Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте

Юрий Бычков представил публике картины о морских прогулках

Экспозиция "Наброски" представлена в Уфе

Юная балерина из столицы станцевала на сцене Мариинского театра

В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова

В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова

Год без Васили Фаттаховой

В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке

Юные финансисты соревновались в знаниях

Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов

В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса

На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана

Новые отделения медицинской реабилитации будут открыты в Башкортостане

В Следственном комитете РБ подвели итоги 2016 года

Жизнь после блокады

Уфимские борцы с огнем провели субботник

В Кировском районе Уфы вручили ключи от нового жилья

Видео уфимских зацеперов попало в сеть

Борьба со взятками продолжается

В Уфе снизился уровень преступности

«Фанфурики» остаются под запретом

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика

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В Уфе стартует командный чемпионат России по мотогонкам на льду

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Известному спортивному журналисту исполнилось 65 лет

Спорт

В Уфе завершились открытые городские соревнования по горнолыжному спорту на приз «Салавата Юлаева»

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В Уфе стартовала Всероссийская спартакиада

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В Уфе прошли соревнования по фехтованию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Спорт

Звезды КХЛ показали свое мастерство на «Мастер-шоу»