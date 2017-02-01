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01.02.2017
Общество
Помощь для скорой
01.02.2017
Общество
Чтобы зимние забавы были безопасными
01.02.2017
Спорт
В Уфе завершился чемпионат ПФО по международным шашкам
01.02.2017
Культура
В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»
01.02.2017
Общество
В Кировском районе Уфы торжественно открылась универсальная спортивная площадка
01.02.2017
Спорт
«УГНТУ-ВНЗМ» встречается с саратовским «СГАУ»
31.01.2017
Политика
В Уфе состоялось заседание Регионального политического совета партии «Единая Россия»
31.01.2017
Политика
Башкирия вошла в ТОР-15 медиарейтинга по исполнению "майских указов" президента
30.01.2017
Политика
В Уфе прошло очередное заседания правительства
26.01.2017
Политика
Переизбран председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте
25.01.2017
Политика
Башкирская делегация приняла участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
24.01.2017
Политика
Новый главный судебный пристав Башкирии официально приступил к работе
01.02.2017
Культура
В галерее «Мирас» открылась выставка «Сохраняя традиции»
31.01.2017
Культура
В Уфе одновременно открываются сразу две выставки
30.01.2017
Культура
В Уфе прошел вечер романса
26.01.2017
Культура
Год без Васили Фаттаховой
25.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей Расиха Ханнанова
24.01.2017
Культура
В Москве состоялась премьера сразу двух спектаклей по пьесам Расиха Ханнанова
31.01.2017
Экономика
В Уфе 12 выпускников центра инноваций социальной сферы защитили свои бизнес-проекты
27.01.2017
Экономика
На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана
23.01.2017
Экономика
В Башкирии начали выпускать троллейбусы на базе автобуса
23.01.2017
Экономика
Уфимец задолжал государству 49 миллионов рублей налогов
19.01.2017
Экономика
Юные финансисты соревновались в знаниях
13.01.2017
Экономика
В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке
01.02.2017
Общество
Помощь для скорой
01.02.2017
Общество
Чтобы зимние забавы были безопасными
01.02.2017
Общество
В Кировском районе Уфы торжественно открылась универсальная спортивная площадка
01.02.2017
Общество
Многофункциональные центры получили новые возможности
01.02.2017
Общество
В северной части Уфы произошел крупный пожар
01.02.2017
Общество
Юг и север Уфы соединят трамваи
01.02.2017
Криминал
В Уфе полицейские задержали угонщика
31.01.2017
Криминал
Дорожного рабочего сбили на проспекте Октября в Уфе
31.01.2017
Криминал
Новые подробности расследования трагедии в Белорецке
31.01.2017
Криминал
Новые подробности трагедии в деревне Дубки
31.01.2017
Криминал
Полиция разыскивает водителя черной «Лады Гранты»
30.01.2017
Криминал
Под Уфой из-за схода снега с крыши погиб подросток
01.02.2017
Спорт
В Уфе завершился чемпионат ПФО по международным шашкам
01.02.2017
Спорт
«УГНТУ-ВНЗМ» встречается с саратовским «СГАУ»
31.01.2017
Спорт
У заслуженного тренера России по международным шашкам Юрия Чертока юбилей
31.01.2017
Спорт
«Салават Юлаев» провел открытую тренировку
30.01.2017
Спорт
В Уфе прошло первенство республики по греко-римской борьбе
30.01.2017
Спорт
В Уфе состоялся этап соревнований по зимнему дрифту

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Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
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