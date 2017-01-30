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В Булгаково произошел несчастный случай со смертельным исходом

Еще совсем недавно водонапорная башня была объектом притяжения мальчишек деревни Дубки Уфимского района. А сегодня это место тщательно изучают следователи. Здесь трагически оборвалась жизнь 13-летнего Никиты Иванова. Возвращаясь в субботу из школы, подросток вместе с друзьями остановился у башни поиграть. В какой-то момент Никита пнул ногой образовавшуюся глыбу льда, она затрещала и обвалилась прямо на него.

«Услышал крики “Помогите!”. Я пришел, а там на Никите лежит глыба льда, полтонны. Прямо на голове. Мы не смогли поднять, пошли в соседские дома стучаться. Их четверо было. Леня, как мне рассказал, он пытался что-то сказать, но кровью захлебывался», рассказал одноклассник Никиты Иванова Данил.

Но ни взрослые, ни скорая помочь Никите уже не смогли. Мальчик скончался. Он был единственным ребенком в семье. Соседи отзываются о подростке только положительно: воспитанный и обходительный со взрослыми.

Местные жители недоумевают, почему ребята отправились играть к водонапорной башне. О грозившей опасности дети знали хорошо, уверены взрослые.

Эта водонапорная башня находится всего в нескольких десятках метров от жилых домов. Видно, что конструкция сильно обледенела и представляет реальную опасность для каждого, кто к ней приблизится. Только после трагедии опасную зону оградили лентой.

По словам жителей деревни, башня каждую зиму покрывается толстым слоем льда. Они считают, что в случившемся есть вина жилищно-коммунального хозяйства «Шемяк», которое и занималось обслуживанием конструкции.

«Башня не является опасным объектом, даже не предусмотрено ограждение. Сельское поселение передали на обслуживание ООО ЖКХ “Шемяк”», рассказал глава сельсовета Булгаково Уфимского района Александр Мельников.

Трагическим случаем заинтересовались правоохранители. Прокуратура Уфимского района организовала проверку, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за содержание водонапорной башни. Расследование уголовного дела продолжается»,рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Телеканалу «Вся Уфа» в сельсовете Булгаково пообещали, что к лету вокруг водонапорной башни установят забор. Чтобы трагедия не повторилась.


 



Автор: Эрика Нажимова
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