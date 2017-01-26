Под Уфой из-за схода снега с крыши погиб подросток

13-летний мальчик погиб из-за схода снега с крыши водонапорной башни в деревне Дубки Уфимского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета по Башкортостану проводится доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что вечером 28 января 2017 года несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней. Причем ушли они туда без спроса. Было это в районе 21 часов. Родители отпустили их только погулять во двор. Ребята между собой все родственники. 13-летний мальчик подошел к водонапорной башне и стал бить по ее стенкам. В этот момент на него с крыши сошла обледеневшая масса снега. Ребенок скончался, фактически, на месте. Врачами скорой медицинской помощи была лишь констатирована его смерть, - говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины смерти ребенка. Также в ходе проверки будет установлена принадлежность башни, в том числе и лица, ответственные за очистку крыши от снега и льда. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение».