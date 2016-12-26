В Башкортостане на 11% увеличилось число сделок по ипотеке

Как сообщили в Росреестре, почти на 11% увеличилось число зарегистрированных сделок по ипотеке в Башкортостане в прошлом году по сравнению с 2015 годом.

В масштабах страны, по данным Центробанка, к концу 2016 года произошла активизация рынка жилищного кредитования. Банки предоставили более 750 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 триллион 300 миллионов рублей. Рост в денежном выражении - более чем на 30%. Как считают в ЦБ, это связано с завершением программы господдержки. За год снизились и процентные ставки в рублевой ипотеке. В Башкортостане, к примеру, в декабре 2015 года они составляли 13,8%, то начале ноября прошлого года - 12,9%.

13 января