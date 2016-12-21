Очередной награды удостоилась телекомпания "Вся Уфа"

В этот раз столичное телевидение получило диплом за активное освещение деятельности налоговых органов. Высокая оценка работы прозвучала на расширенном заседании общественного совета при УФНС.

Руководитель управления подвел предварительные итоги уходящего года и подчеркнул, что в 2016 наблюдалась положительная динамика поступления налогов. Для сравнения в этом году бюджет республики получил на 7,5 миллиардов рублей больше, что выше на 9% аналогичного периода прошлого года. Кроме того, на 36% увеличилось погашение задолженностей. Специалисты объясняют это качественной и своевременной работой по информированию населения, в чем телекомпания "Вся Уфа" также активно участвовала.







Гульнара Ситдикова



26 декабря