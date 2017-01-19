На один миллиард рублей сократился государственный долг Башкортостана

Информация размещена на официальном сайте правительства республики.

По итогам 2016 года долг составил почти 23 миллиарда рублей. Для сравнения, в аналогичный период 2015 объем превышал 24 миллиарда. Положительная динамика достигнута за счет перевыполнения плана поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Госдолг же напротив сокращается. Это позволяет направлять сэкономленные средства на использование расходных обязательств республики. За последние два года сумма экономии по расходам на обслуживание долга составила более 800 миллионов рублей.







Гульнара Ситдикова

27 января