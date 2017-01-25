В Уфе завершились открытые городские соревнования по горнолыжному спорту на приз «Салавата Юлаева»

Эти соревнования в Уфе проводятся уже пятнадцатый год подряд и пользуются большой популярностью у спортсменов. Старты являются открытыми, помимо уфимцев в них также принимают участие ребята из Татарстана, Челябинской и Самарской областей. Всего турнир собрал более 200 участников.





«Стартуют две возрастные группы, можно сказать, детский уровень еще, но уже подготовленный. Конкуренция хорошая, серьезная. Здесь есть разрядники-детки. В конкуренции развивается способности спортсмена, тем более когда собрано такое количество лучших ребят по соседним регионам», - говорит тренер по горнолыжному спорту Полина Тютюгина.



Для многих юных горнолыжников это первый серьезный старт, поэтому для них он особенно важен.





«Первый старт серьезный в жизни республиканского уровня, я имею в виду младшую возрастную группу. Сейчас трудно судить, что будет дальше со спортсменами, но победители и призеры, могу сказать, что для них это первые серьезные победы в жизни», - уверен директор СДЮСШОР по горнолыжному спорту Валерий Матвеев.



Однако перед стартом юные спортсмены оценивают свои силы со сдержанным оптимизмом.



В последний день в комби-рейсе у мальчиков одержали победы Амир Нугуманов и Иван Шадрин, а у девочек - Александра Жаркова и Амалия Габдюшева. Что касается горнолыжной школы, где проходили соревнования, то в ближайшее время на ее базе пройдет еще пару мероприятий, но уже крупного масштаба. В феврале в Уфе запланированы чемпионат и кубок России по фристайлу.







Иван Уральский

27 января