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В Уфе завершились открытые городские соревнования по горнолыжному спорту на приз «Салавата Юлаева»

Эти соревнования в Уфе проводятся уже пятнадцатый год подряд и пользуются большой популярностью у спортсменов. Старты являются открытыми, помимо уфимцев в них также принимают участие ребята из Татарстана, Челябинской и Самарской областей. Всего турнир собрал более 200 участников.

«Стартуют две возрастные группы, можно сказать, детский уровень еще, но уже подготовленный. Конкуренция хорошая, серьезная. Здесь есть разрядники-детки. В конкуренции развивается способности спортсмена, тем более когда собрано такое количество лучших ребят по соседним регионам», - говорит тренер по горнолыжному спорту Полина Тютюгина.


Для многих юных горнолыжников это первый серьезный старт, поэтому для них он особенно важен.

«Первый старт серьезный в жизни республиканского уровня, я имею в виду младшую возрастную группу. Сейчас трудно судить, что будет дальше со спортсменами, но победители и призеры, могу сказать, что для них это первые серьезные победы в жизни», - уверен директор СДЮСШОР по горнолыжному спорту Валерий Матвеев.


Однако перед стартом юные спортсмены оценивают свои силы со сдержанным оптимизмом.

В последний день в комби-рейсе у мальчиков одержали победы Амир Нугуманов и Иван Шадрин, а у девочек - Александра Жаркова и Амалия Габдюшева. Что касается горнолыжной школы, где проходили соревнования, то в ближайшее время на ее базе пройдет еще пару мероприятий, но уже крупного масштаба. В феврале в Уфе запланированы чемпионат и кубок России по фристайлу.


Иван Уральский



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