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В Уфе прошло первенство республики по греко-римской борьбе

В Уфе прошло первенство республики по греко-римской борьбе. В нем приняли участие более ста спортсменов со всех уголков Башкортостана.

Греко-римская борьба — чисто мужской спорт, и занимаются им настоящие мужчины. А значит, случаются и горячие споры. В отборочной схватке одного из лидеров сборной республики — Дамира Кудоярова — произошла сенсация: призер первенства России не смог победить. Правда, в своем проигрыше борец никого не винит, считает, что сам допустил ошибки.

«Соперник блокировал, постоянно держал кисти, судья почему-то не сделалл замечания, предупреждения. 2:1 проиграл. Тут нельзя, конечно, кого-то винить, надо было самому выигрывать, чтобы не было таких спорных ситуаций»,сказал призер первенства России Дамир Кудояров.

Чемпионат республики является решающим этапом. Среди участников до 20 лет идет отбор на турнир Приволжского федерального округа. Попробовали свои силы свыше ста участников, в восьми весовых категориях. А путевок на чемпионат рангом выше разыгрывалось по три в каждом весе.

«Есть у нас те же самые чемпионы Башкирии, то есть они выигрывали ПФО, есть и призеры России, есть и победители мира и Европы по всем возрастам. У нас проходит работа, чтобы дети младшего поколения видели, что борьба закреплена не только борьбой, но и нашими традициями», — сказал президент Федерации спортивной борьбы РБ Руслан Кулиев.

А вот еще один лидер — призер первенства Старого света — свой класс доказал. Аслан Толов без проблем в своей весовой категории до 66-ти килограммов прошел до финала, где и стал победителем. Хотя борец, признается, чувствует, что соперники на бой с ним настраиваются по-особенному.

«У каждого соперника — свой подход: кто-то разные приемы делает, кто-то подстраивается, кто-то, наоборот, чтобы он для меня не был удобным, чтобы мне с ним тяжелее было бороться», отметил призер кубка Европы – 2016, многократный призер международных турниров Аслан Толов.

Уже в феврале в Стерлитамаке пройдет турнир Приволжского федерального округа, где главным фаворитом станут хозяева, то есть сборная нашей республики. Насколько медальная копилка будет весомой, узнаем уже скоро.




Автор: Эвелина Степанова
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