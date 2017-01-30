В Уфе прошло первенство республики по греко-римской борьбе. В нем приняли участие более ста спортсменов со всех уголков Башкортостана.

Греко-римская борьба — чисто мужской спорт, и занимаются им настоящие мужчины. А значит, случаются и горячие споры. В отборочной схватке одного из лидеров сборной республики — Дамира Кудоярова — произошла сенсация: призер первенства России не смог победить. Правда, в своем проигрыше борец никого не винит, считает, что сам допустил ошибки.

«Соперник блокировал, постоянно держал кисти, судья почему-то не сделалл замечания, предупреждения. 2:1 проиграл. Тут нельзя, конечно, кого-то винить, надо было самому выигрывать, чтобы не было таких спорных ситуаций», — сказал призер первенства России Дамир Кудояров.

Чемпионат республики является решающим этапом. Среди участников до 20 лет идет отбор на турнир Приволжского федерального округа. Попробовали свои силы свыше ста участников, в восьми весовых категориях. А путевок на чемпионат рангом выше разыгрывалось по три в каждом весе.

«Есть у нас те же самые чемпионы Башкирии, то есть они выигрывали ПФО, есть и призеры России, есть и победители мира и Европы по всем возрастам. У нас проходит работа, чтобы дети младшего поколения видели, что борьба закреплена не только борьбой, но и нашими традициями», — сказал президент Федерации спортивной борьбы РБ Руслан Кулиев.

А вот еще один лидер — призер первенства Старого света — свой класс доказал. Аслан Толов без проблем в своей весовой категории до 66-ти килограммов прошел до финала, где и стал победителем. Хотя борец, признается, чувствует, что соперники на бой с ним настраиваются по-особенному.

«У каждого соперника — свой подход: кто-то разные приемы делает, кто-то подстраивается, кто-то, наоборот, чтобы он для меня не был удобным, чтобы мне с ним тяжелее было бороться», — отметил призер кубка Европы – 2016, многократный призер международных турниров Аслан Толов.

Уже в феврале в Стерлитамаке пройдет турнир Приволжского федерального округа, где главным фаворитом станут хозяева, то есть сборная нашей республики. Насколько медальная копилка будет весомой, узнаем уже скоро.

30 января