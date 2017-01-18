В Уфе продолжается турнир по следж-хоккею

Накануне «Феникс» оказался сильнее итальянских хоккеистов, и победа во второй встрече над «Спартой» из Чехии досрочно делала российскую команду финалистом турнира. Однако, в основное время матча выявить победителя не удалось, а вот в овертайме удача была на стороне россиян.

Жители Уфы, конечно, помнят трагедию, произошедшую с Рустемом Набиевым в Омске. В 2015 году ночью в поселке «Светлом» Омской области обрушилась казарма учебного центра ВДВ. Рустам Набиев выжил и даже нашел в себе силы заниматься спортом. Уфимец начинал заниматься следж-хоккеем в башкирской столице, а сейчас защищает цвета подмосковной команды. И поддержку родных трибун хоккеист ощущал вдвойне.

"Конечно, сегодня вообще колоссальная поддержка была. Мне было очень приятно, хотелось бы сказать всем огромное спасибо, всем болельщикам, кто пришел сегодня, не поленился, болел за нас»,- рассказал игрок команды «Феникс» Рустам Набиев.

Российская команда уже в финале, а вот кому достанется вторая путевка финалиста, станет известно, после игры Итальянцев с Чехами. Впрочем, как отмечает главный тренер «Феникса», особого значения, кто станет соперником в борьбе за первое место, не имеет. С любым соперником будут биться до победы.

«Обе команды очень хорошие, серьезные, что с итальянцами, что с чехами играть сложно. Поэтому мы просто ждем соперника, а так мы знаем, что они из себя представляют», - подвел итог главный тренер «Фенекса» Николай Шаршуков.

Уже завтра станет известен победитель в рамках недели звезд по следж-хоккею. И поддержать российскую команду в главной игре за кубок континента может любой желающий. Встреча пройдет на малой арене «Уфа-Арены», вход свободный.

18 января