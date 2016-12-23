В Уфе отмечены наградами тренеры, спортсмены и руководители федераций

В Уфе прошла торжественная церемония «Золотой пояс», где в различных номинациях отмечены тренеры, спортсмены, и руководители федераций.

Гала-вечер начался с показательных выступлений. Федерации республики ушу и айкидо продемонстрировали свое мастерство. А сама церемония "Золотой пояс", которая уже стала традиционной и которую с предвкушением так ждали и тренеры, и спортсмены, в этом году отметила 37 лучших в четырех номинациях. Это "Юный боец республики", "Лучший наставник", и почетный Орден «За особый вклад». А в номинации "Мастер боевых искусств" были отмечены 14 человек, среди которых и единственная девушка Юлия Кугубаева.



«Мечтала я, конечно, с самого детства. Пошла учиться, получила высшее образование, стала тренером и теперь тренирую уже 8 лет», - рассказывает победитель в номинации "Мастер боевых искусств" Юлия Кугубаева.

«Этот форум для нас уже 13-й проводится, очень красочный, эмоциональный. Приехали мастера своего дела, и, как вы видите, на сегодняшний день у всех только позитивные эмоции», - говорит заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов.

23 декабря