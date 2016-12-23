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В команде «Салават Юлаев» новый игрок

В команде «Салават Юлаев» новый игрок

«Салават Юлаев» приобрёл за денежную компенсацию у хорватского клуба «Медвешчак» центрального нападающего из Чехии Томаша Мертла.


Форварду тридцать лет, большую часть своей карьеры он провёл в национальном чемпионате, где завоевал бронзовые медали сезона 2007/2008 в составе «Ческе Будейовице». В «Медвешчак» Мертл перешёл летом 2015 года. В КХЛ Томаш сыграл 98 матчей и набрал 46 очков, по системе гол плюс пас. Отметился восемнадцатью заброшенными шайбами, и отдал двадцать восемь результативных передач. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.



Автор: Лилия Шафикова
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