Уфимский биатлонист Антон Бабиков побывал дома на каникулах

До нового года остаются считанные дни, и многие профессиональные спортсмены после продолжительного отсутствия возвращаются домой, чтобы встретиться с родными. Не стал исключением и биатлонист Антон Бабиков. Интервью с ним – большая удача. Он целиком посвящен спорту и на общение с представителями средств массовой информации времени оставляет немного. Но нашему телеканалу удалось встретиться с нашим знаменитым спортсменом.

Этот финиш в Уфе ждали с особым нетерпением. Открытие прошлого сезона, лучший новичок года, для убедительной победы Антону Бабикову понадобилось всего 11 гонок на этапах кубка мира.



Медали кубка мира уфимского спортсмена для биатлонной сферы не стали большой новостью, напротив, его награды - закономерны, это плоды проделанной работы.



«Ожидали, что буду показывать высокие результаты, а от того, какие будут места, это уже зависит от соперников в том числе. Просто знал, что буду достойно бороться, о местах не думал этого сезона», - говорит победитель этапа кубка мира по биатлону Антон Бабиков.



Последние успехи биатлониста были показаны в контактных гонках, но для Антона Бабикова любимой дисциплины не существует. Во всех стартах, в которых он принимает участие, спортсмен ставит самые высокие задачи. Походы на пресс-конференцию после выигранных гонок для биатлониста пока что в новинку, но болельщики уже успели дать спортсмену титул обладателя "самой лучезарной улыбки", однако к этим высказываниям сам биатлонист относится с легкой иронией.



«Я бываю на пресс-конференциях не так часто. Просто, может, другие уже устали улыбаться, Фуркад, наверно, туда приходит как к себе домой, может иной раз забыть, что он на пресс-конференции. Я же все таки, так как не так часто там бываю, испытываю огромное удовольствие, когда достигаю такого уровня, что меня туда зовут. Но я стараюсь улыбаться и просто в жизни, необязательно на пресс-конференции», - рассказывает Антон.



В Уфе спортсмен бывает нечасто. Вот и новый год для Антона пройдет на сборах в Австрии, таковы издержки непростой профессии профессионального спортсмена.



Увидеть на трассе уфимского биатлониста можно будет уже 5 января, правда, лишь по телевизору. Именно тогда в знаменитом Оберхофе в Германии стартует 4-й этап кубка мира. Планируется, что он выйдет в спринте на 10 километров, и непременно за Антона Бабикова будет болеть не только вся Уфа, но и вся Россия.

28 декабря