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У заслуженного тренера России по международным шашкам Юрия Чертока юбилей

Ему исполнилось 60 лет. Уже долгие годы его ученики устанавливают, что называется, шашечную погоду в мире. Но этот день они провели вместе, чтобы поздравить своего учителя.

                       
Один из основателей европейской и российской клубной шашечной системы, а также инициатор и организатор Всемирных Интеллектуальных Игр сегодня признался

«Я себя чувствую как на свадьбе, быстрее бы это все закончилось, и нормальная жизнь началась», - смущается юбиляр.

 

Мало кто уже и помнит, что нынешний вице-президент Европейской конфедерации шашек с 2001 года работает в Уфе. А начиналась эта международная история в Ишимбае, где ему удалось, в казалось бы в не очень спортивном городе, регулярно проводить чемпионаты России. Далее в биографии Уфа. С тех самых пор столица республики  появилась в картах наших соперников по всему миру. Среди его воспитанников - шесть чемпионов мира в различных шашечных дисциплинах. Одна из первых, но талантливых учениц Тамара Тансыккужина

Он организовал в Уфе 10 мировых чемпионатов, а еще один Кубок Мира, один Кубок Европейских чемпионов и одно первенство мира. Сегодня мы на равных соперничаем с международными шашечными столицами убежден Айнур Шайбаков

«На протяжении 35 лет работы на благо башкирской шашечной школы он смог лет на 15-20 опередить регионы и страны, которым понадобилось на это 100 лет», - уверен международный гроссмейстер чемпион мира Айнур Шайбаков.


Сегодня поздравления поступают отовсюду от европейской конфедерации шашек до министерства спорта республики. В родном Ишимбае ученики даже разместили именной баннер. А еще он любит рыбалку, там можно побыть наедине с собой, своих учеников - считает их самыми трудолюбивыми людьми и мечтает…

 

«Я вот подумал, мне было бы очень комфортно, если бы вокруг всем было хорошо», - признался юбиляр.


Хорошо и то, что этот день тренер проводит в кругу своих учеников, которые помимо того, что сплошь именитые еще и очень молодые. Значит, ближайшие десятилетия Уфа останется шашечной столицей.

 



Автор: Лилия Шафикова
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