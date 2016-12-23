Проигрышем для уфимского "Салавата Юлаева" закончилась встреча с тольяттинской "Ладой"

Это пятое поражение в шести последних матчах.

Кошмар, по-другому никак не назвать то, что творилось на льду Лада-Арены в первый период. Уже после 14 минут хозяева вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Затем положение дел только усугубилось, а в начале третьего игрового отрезка табло выдавало разгромные 6:1. Наши хоккеисты нашли в себе силы отквитать три шайбы, но этого оказалось мало.



«Вышли полностью заряженные на победу, потом, когда реализовали свои моменты, немного расслабились, пропустили ненужные голы, привнесли интригу в матч, но в итоге хороший исход, положительный», - считает нападающий ХК «Лада» Виктор Комаров.



Впервые в сезоне юлаевцы вернулись с выезда с нулем в графе заработанные очки. Главный тренер команды Игорь Захаркин видит в физическом состоянии хоккеистов.



«Мы думали, что игровая практика поможет иностранным хоккеистам, которые выступают за свои сборные, быть в игровом тонусе, но мы видим, что пока это не соответствует нашим ожиданиям. В то же время у наших ребят, которые серьезно тренировались, я не вижу пока той легкости, на которую мы рассчитывали. Поэтому нам нужно набраться терпения», - констатировал главный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин.

28 декабря

Последнюю игру в 2016 году «Салават Юлаев» проведет на домашней площадке против географического соседа - магнитогорского «Металлурга». Состоится она завтра, начало в 19 часов. Будем верить, что на новогодние праздники наша хоккейная дружина уйдет с хорошим настроением.