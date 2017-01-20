«Феникс» стал обладателем Кубка Континента по следж-хоккею

В матче за первое место подмосковная команда не оставила шансов «Орлам южного Тироля» из Италии. Соперники уже встречались на предварительном этапе, и тогда «Феникс» одержал тяжелую волевую победу. А в этот раз борьбы не получилось: табло зафиксировало итоговый счет 7:1.

«Вообще в России подобный турнир — впервые. Старались, конечно, дома выиграть. Соперник международного класса — итальянцы — сильные, чехи на опыте все играют, китайцы вроде тоже вливаются», — поделился эмоциями нападающий команды «Феникс» Сергей Панфилов.

«Мы предварительно очень сложно с ними играли. Ребята здесь неплохие в команде соперника играют, поэтому настраивались на эту игру», — рассказал о победе главный тренер команды «Феникс» Николай Шаршуков.

Итальянская команда не сильно расстроилась крупному поражению. Свою задачу на этот турнир они считают выполненной.

«Турнир нам очень понравился, игры были очень тяжелые, настоящий финал. У нас была цель дойти до финала, мы это сделали, но на большее не смогли рассчитывать. Рады будем еще приехать в Уфу. Только здесь немного холоднее, чем в Италии, но в целом все очень хорошо!», — поделился впечатлениями капитан команды «Орлы южного Тироля».

19 января