Приравнять военнослужащих в Сирии к "афганцам", внести ограничение на продажу спиртосодержащей продукции, повысить инвестиционную привлекательность региона. Эти и другие вопросы рассматривали депутаты республиканского парламента. Сегодня в Уфе состоялось последнее в этом году заседание Госсобрания-Курултая Башкортостана.



Трагедия в Иркутске, когда напитком под названием "Боярышник" отравились почти 100 человек, потрясла всю страну. На сегодня жертвами спиртосодержащего средства стали 64 человека, ещё десятки людей находятся в тяжелом состоянии в больницах города. По данным Минздрава, пострадавшие отравились метиловым спиртом и антифризом, которые содержались в жидкости. На последнем в этом году заседании Курултая народные избранники выступили с законодательно инициативой по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Рабочая группа разрабатывала проект с апреля этого года.



Еще один проект закона, представленный на рассмотрение депутатам Госсобрания в первом чтении, предлагает присвоить гражданам России, выполняющих свою профессиональную деятельность на территории Сирийской Арабской республики, статус ветеранов боевых действий.



«Это своевременная, правильная законодательная инициатива, поскольку действительно люди находятся в зоне боевых действий, рискуют своей жизнью каждый час, каждую минуту. Они должны быть приравнены к участникам боевых действий», - уверен депутат Государственного собрания – Курултая РБ Николай Никитин.



Примечательно, что в заседании приняли участие представители десяти политических партий, не представленных в Госсобрании. Как отметил спикер Курултая Константин Толкачёв, парламент - это место для дискуссий. Необходимо, чтобы каждый имел возможность высказаться по вопросам, включенным в повестку, в рамках первого чтения. Общаясь с прессой по окончании заседания, Константин Толкачев подвел некоторые итоги работы республиканского парламента в этом году.



«Конечно, нас радует, что мы сейчас лидируем по количеству законодательных инициатив, которые приобрели статус федерального закона. Вот буквально вчера была принята в третьем чтении наша законодательная инициатива, касающаяся как раз материнского капитала, тех документов, которые необходимы для получения. Надеемся, что до Нового года Совет Федерации ее рассмотрит, и президент страны подпишет», - отметил председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Константин Толкачёв.



В целом, повестка дня заключительного в осенней сессии 37 заседания Госсобрания-Курултая республики довольно насыщенная. Народные избранники рассмотрели порядка 50 вопросов. 27 из них связаны с проектами республиканских законов, 8 - федеральных. Депутаты также определились с примерной программой работы на весеннюю сессию 2017 года.

22 декабря