Итоги деятельности Башкортостанского отделения партии "Единая Россия" подвели сегодня в Уфе

Главным результатом названа победа на выборах всех уровней. Об этом сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" Константин Толкачев.





Он отметил, что избирательный цикл 2013-2016 годов завершился федеральной избирательной кампанией депутатов Госдумы осенью этого года. Явка избирателей составила около 70%. Партия власти получила 6 депутатских мандатов или 56,37%. Еще 5 кандидатов победили в одномандатных округах. Башкортостан в Госдуме в настоящее время представляют 11 депутатов.



«Среди стратегических задач, которые стоят перед республиканским отделением партии "Единая Россия" Константин Толкачев отметил цель увеличить число представителей организации до 100 тысяч. Он призвал сделать более доступными отделения на территории Башкортостана, публиковать сведения о проделанной работе в социальных сетях, обеспечить приемные граждан высокоскоростным интернетом и другие планы», - отметил секретарь БРО партии "Единая Россия" Константин Толкачев.

27 декабря