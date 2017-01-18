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За дебош в самолете может грозить до 10 лет лишения свободы

В Госдуме намерены ужесточить наказание для тех, кто провоцирует беспорядки на воздушном судне, железнодорожном транспорте и в автобусах.

 

Думский комитет по госстроительству и законодательству подготовил ко второму чтению проект, ужесточающий меры ответственности для дебоширов на транспорте. Наказание за хулиганство коснется всех видов транспорта, а не только авиадебоширов, как предполагалось ранее. С этой инциативой депутаты "Единой России" выступили еще шесть лет назад, после того, как участились случаи ослепления пилотов лазерными указками. Законопроект предусматривал наказание за хулиганство, угрожающее безопасности транспортных средств, в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишения свободы сроком на три года. В первом чтении документ был принят в октябре 2011 года, но до второго чтения дело тогда не дошло. Известно, что законопроект рассмотрят завтра. В случае одобрения инициативы депутатами, нарушителям покоя в транспорте будет грозить до 10 лет лишения свободы, если их действия были связаны с применением взрывчатых веществ. Кроме того, комитет Госдумы по транспорту готовит ко второму чтению законопроект, предусматривающий создание "черных" списков авиапассажиров-дебоширов.



Автор: Ляйсан Закирова
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