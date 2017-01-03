Юные пловцы приняли участие в личном первенстве детской спортивной школы оздоровительного комплекса имени Акмуллы

Воздушные акробаты на полотнах - это воплощение искусства хореографии и гимнастики. Юные пловцы - участники личного первенства детской спортивной школы оздоровительного комплекса имени Акумуллы замерли в восхищении. Показательное выступление шоу-балета Чили отличается элегантным исполнением и высоким уровнем профессионального мастерства. Впрочем, эти юные пловцы еще дадут фору профессионалам. А пока многие из них только делают свои первые шаги в спорте.





«Соревнуются самые маленькие участники. Надеемся, что они смогут порадовать своих родителей и тренеров», - говорит директор СОК БГПУ им. Акмуллы Рустем Каримов.

Участие в новогоднем турнире принимали порядка 400 человек. Они представляют два городских бассейна - что на улице Софьи Перовской и хорошо известный горожанам – «Буревестник», где базируется спортшкола №18. Эти дети занимаются плаванием от силы год или два, но уже хорошо понимают чего ждут от спорта.



В воспитании юных чемпионов без поддержки семьи не обойтись. Кто как не родители помогут научиться придерживаться режима, правильно распределяя силы и возможности. Например, эта семья, точно знает для чего нужны подобные соревнования.



Но определяющая роль в воспитании спортсмена, конечно у наставника. Только тренер знает, как научится правильно дышать в воде или вообще как овладеть правильной техникой плавания.



Ну, и как полагается в эти новогодние праздники по окончании соревнований к детям пришел настоящий Дед Мороз. А подарки, которые он извлекал из волшебного мешка, были со спортивным смыслом. Физкультура и спорт обязательно помогут детям вырасти крепкими, здоровыми и веселыми.

4 января