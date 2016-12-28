В Уфимском районе открыли подстанцию "Гвардейская"

В Уфимском районе запустили электроподстанцию "Гвардейская" мощностью 220 киловольт. В торжественном открытии участвовали премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов и представители профильных ведомств и организаций.



В Уфимском районе завершили строительство новой электроподстанции "Гвардейская". Ее строительство велось больше года. И вот сегодня торжественный момент: сотрудники энергетической компании вместе с представителями Правительства республики и Администрации Уфы запускают ее в эксплуатацию.



Электроподстанция "Гвардейская" - стратегически важный объект. Обеспечит надежную бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома Уфы, Уфимского района и ряда промышленных объектов.





«Это позволило создать более благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов и, мы считаем, что такая практика оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов, как за счет средств республики бюджета, так и за счет средств энергетической компаний, позволит существенно улучшит инвестиционный климат Башкорстана», - отметил премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

29 декабря

Новая подстанция станет частью системы узловых подстанций 220 киловольт Уфы. Как известно, от качества подачи электроэнергии во многом зависит благоприятный социальный и инвестиционный климат в столице республики в целом, отмечают в муниципалитете. Приоритет для большинства инвесторов - обеспечение инфраструктурой и инженерными сетями.Для функционирования электроподстанции также построено 8 километров высоковольтной линии электропередачи. Она транспортирует электроэнергию от подстанции «Уфимская» в «Уфа-Южная» в одноименном микрорайоне.Введение в эксплуатацию подстанции «Гвардейская» обеспечит надежное энергоснабжение индустриального парка «Уфимский». А это предприятия различного профиля: нефте- и газодобывающие, оптовой торговли, деревообработки, мебельного производства и других направлений.