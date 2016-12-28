В Уфимском районе открыли подстанцию "Гвардейская"

В Уфимском районе запустили электроподстанцию "Гвардейская" мощностью 220 киловольт. В торжественном открытии участвовали премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов и представители профильных ведомств и организаций.
В Уфимском районе завершили строительство новой электроподстанции "Гвардейская". Ее строительство велось больше года. И вот сегодня торжественный момент: сотрудники энергетической компании вместе с представителями Правительства республики и Администрации Уфы запускают ее в эксплуатацию.
Электроподстанция "Гвардейская" - стратегически важный объект. Обеспечит надежную бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома Уфы, Уфимского района и ряда промышленных объектов.
«Это позволило создать более благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов и, мы считаем, что такая практика оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов, как за счет средств республики бюджета, так и за счет средств энергетической компаний, позволит существенно улучшит инвестиционный климат Башкорстана», - отметил премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.