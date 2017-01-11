#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В уфимском передвижном зоопарке очередное пополнение

На свет появились львята. Новорожденным королям джунглей две недели от роду. Котята чувствуют себя хорошо, что доказывает их отменный аппетит.


Заснять львят в первые недели жизни - задача непростая. Все потому, что молодая мама инстинктивно прячет свое потомство от людей, за стеной из соломы. Даже от местных работников. В уфимском зоопарке произошло радостное событие - в канун праздников на свет появились двое львят. Родила их 8-летняя львица по кличке Катя. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо.

Какого же пола молодые львята, мальчики или девочки, еще предстоит выяснить. По словам местных работников, уже через две недели потомство начнут понемногу отлучать от матери. Тогда же новорожденным дадут клички. Как признается директор зоопарка, к нему обращаются многие цирковые труппы. Хотят забрать тех или иных зверей. К примеру, тигренок Риччи отправится под покровительство знаменитого артиста цирка Артура Багдасарова. Однако распрощаться с новорожденными львятами он никак не готов.

«Мы пока не собираемся отдавать. Вдруг в городе будет зоопарк, лучше городу отдадим, чтобы городу был от нас какой-нибудь подарок. А пока они будут у нас находиться», - признается директор передвижного зоопарка Владимир Айвазян.

По словам директора зоопарка, рождение львят - не единственная хорошая новость. Уже сейчас к счастливому материнству готовятся белая тигрица, пума и волчица. Поэтому настоящий бэби-бум еще впереди.




Рафаэль Хакимов

 



предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Мед суфле
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).