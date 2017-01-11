В Уфе жильцы дома на Вологодской всю зиму ждут ремонта крыши

Вместе беззаботного новогоднего настроения вода с крыши и опасение остаться без электричества. С такой жалобой в редакцию телекомпании «Вся Уфа» обратились жители по адресу Вологодская, 81. Их беспокоит течь с кровли дома во время оттепели. В плену у природной стихии оказались подъезд и квартиры.

Жители дома по улице Вологодская, 81 холодам только рады. Ведь в морозы крыша девятиэтажного здания не протекает. Зато, как только столбик термометра доходит до отметки минус 3 - 5 градусов, в подъезде начинается потоп. Здесь боятся, что однажды вода попадет в щитовую и произойдет замыкание.



Новогодние каникулы жители этого дома провели традиционно. Только речь идет не о елке и праздничных застольях, а о привычном потопе в коридоре и подтеках на стенах квартир. Марсель Ибрагимов в гостиной комнате за последние три года уже пять раз менял обои. Но так часто делать ремонт ему становится не по карману.





«Я уже замучился ремонт делать. У меня же денег столько нет. Пускай взыскивают с УЖХ, ЖЭУ и делают ремонт за счет них. Я уже больше не могу. Пенсионеры мы», - возмущается Марсель Ибрагимов.

Такая ситуация в этом доме, по словам жителей, наблюдается уже на протяжении 35 лет. От воды страдает весь девятый этаж пятого подъезда.



Но расходы на частый ремонт всего лишь пол беды. Люди опасаются, что безобидная, на первый взгляд, сырость может привести к разрушению стен и возгоранию электропроводки. У некоторых влажный микроклимат провоцирует хронические заболевания.



В ОЖХ Орджоникидзевского района нам пообещали, что летом устранят проблему. А пока здесь постоянно будут чистить снег.



По словам жильцов, неполадки в крыше дома четыре года назад прочувствовали даже на шестом этаже. Тогда во время сильного дождя затопило почти пол подъезда. В связи с обильными снегопадом, люди опасаются, что весной ситуация может повториться.





Гульнара Ситдикова

11 января