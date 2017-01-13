В Уфе вспоминают жертв ДТП в Ханты-Мансийске

В Уфе планируется проведение благотворительного вечера памяти жертв крупного ДТП, где погибли юные спортсмены. Напомним, сама трагедия произошла близ Ханты-Мансийска 4 декабря 2016 года. Среди погибших был и один ребенок из нашей республики. В знак солидарности во многих городах России акробаты проводят мероприятия памяти.



Сорок дней прошло с той страшной трагедии. Погибших детей называли золотым спортивным запасом Нефтеюганска. С уфимцами северяне очень дружили. Часто ездили друг к другу в гости.





«Каждый годы мы ездим в Нефтеюганск, там проводятся всероссийские соревнования. Очень хорошо знали этих детей, очень расстроились, когда узнали об их гибели. Мы очень хорошо знали тренеров, которые разбились и дети эти росли на наших глазах. Очень переживали, когда узнали про трагедию, молились буквально за каждого выжившего ребенка. В списках погибших Кира Слепакова, которая родом из Башкирии», - говорит тренер высшей категории спортивного клуба «Профи» Татьяна Шатунова.

12 человек погибло, но, слава богу, остались и те, кто сумел выжить. Сегодня в общей сложности на лечении находятся шесть человек, из них один ребенок остается в реанимации. Именно во имя живых и решено было по всей России организовать подобные памятные мероприятия.





«Главная цель - собрать деньги на лечение акробатов, которые пострадали в автокатастрофе и передать, что мы тоже помним, скорбим о тех, кто погиб», - говорит участница благотворительного концерта Анна Светлакова.

Сам благотворительный концерт с участием уфимцев пройдет в спортивном зале, что на улице Репина, 6. Эту прописку акробаты получили совсем недавно и сразу стали заметны перемены.

Напомню, уфимские акробаты давно искали свой дом. Когда-то очень давно еще во времена СССР таким домом для них был зал общества «Спартак», но ни помещение, да и само это общество годы уберечь не смогли. Так что теперь акробаты с благодарностью занимаются в этом зале, что на улице Репина, 6. Поэтому и на концерт они приглашают уфимцев к себе домой, в зал ставший родным. Само мероприятие состоится 2 февраля. Стоимость билетов - это цена памяти жертвам, погибшим под Ханты-Мансийском.

13 января