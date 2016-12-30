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В Уфе ведется расчистка улиц и дворов от снега

В Уфе ведется расчистка улиц и дворов от снега

Несмотря на то, что на дворе Новогодние праздники, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Звуки работающих двигателей тракторов на улицах Уфы в эти дни не смолкают, а в труднодоступных местах работники ЖЭУ снег вычищают вручную при помощи лопат.

Так, за минувшие сутки из города вывезено  более 17  тысяч кубометров снега. На улицах и во дворах города работало более 400 единиц техники. Всего с начала сезона на снежные полигоны и снегосплавный пункт вывезено около 900 тысяч кубометров снега.


При обильных снегопадах коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Работы по уборке снега продолжаются.



Автор: Эрика Нажимова
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