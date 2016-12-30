В Уфе ведется расчистка улиц и дворов от снега

Несмотря на то, что на дворе Новогодние праздники, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Звуки работающих двигателей тракторов на улицах Уфы в эти дни не смолкают, а в труднодоступных местах работники ЖЭУ снег вычищают вручную при помощи лопат.



Так, за минувшие сутки из города вывезено более 17 тысяч кубометров снега. На улицах и во дворах города работало более 400 единиц техники. Всего с начала сезона на снежные полигоны и снегосплавный пункт вывезено около 900 тысяч кубометров снега.



При обильных снегопадах коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Работы по уборке снега продолжаются.

2 января