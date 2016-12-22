В Уфе в центре скандала оказался передвижной дельфинарий

Местные жители в социальной сети подняли настоящий бунт, когда увидели, в каких условиях содержат животных. Наш корреспондент отправился в дельфинарий, однако заснять, как на самом деле содержат млекопитающих, не удалось, охрана буквально вытолкнула съемочную группу.

В Уфе первыми зрителями передвижного дельфинария стали корреспонденты телекомпании "Вся Уфа". Поводом для репортажа послужили фотографии, которые пользователи разместили в социальных сетях. На кадрах видно, что дельфинов в буквальном смысле содержат, словно селедку в банке.



«Это в Уфе было сделано 100 процентов. Я не думаю, что дельфинов специально положили туда, чтобы сфотографировать и обратно убрать. Людей бы туда посадить, если честно. Не должно такого быть, только в России есть вот такое живодерство, в других нормальных европейских цивилизованных странах такого нет», - рассказывает Мария Жукова.



Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Однако охрана была настроена не столь оптимистично. Все попытки связаться с начальством на месте не увенчались успехом. После нескольких звонков все-таки приехал мужчина, представившийся инженером.



До официального открытия передвижного дельфинариума еще 4 дня. Сейчас здесь полным ходом идет монтаж и сборка необходимого оборудования. Нам удалось заснять, что несколько дельфинов плавают в большом бассейне. Однако все попытки узнать про аттракцион больше ни к чему не привели.



Нам удалось связаться с руководством дельфинария. Там возмущены подобной проверкой и считают, что их питомцы содержатся в комфортных условиях и дарят радость детям.



«Так называемый коллаж с изображением дельфинов, выложенный в социальных сетях города Уфы не имеет никакого отношения к уфимскому дельфинарию, находящемуся в парке Кашкадан. Вся наша команда специалистов уфимкого дельфинария создает максимально комфортные условия для содержания морских млекопитающих в теплом отапливаемом сооружении и осуществляет круглосуточный контроль», - сообщил руководитель уфимского дельфинария Диана Фефелова.

Это далеко не первый случай, когда дельфинарий оказывается в центре скандала. Зоозащитники требовали закрыть водные аттракционы в Перми, Оренбурге, Санкт-Петербурге. В некоторых городах надзорные ведомства даже устраивали проверки, которые показали, что информация не всегда была достоверной. Остается лишь вопрос, почему сотрудники уфимского дельфинария всячески препятствовали съемочной группе, если все у них на должном уровне.

20 декабря