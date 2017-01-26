#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В Уфе умер ребенок

Трехлетний мальчик умер в 17 больнице. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили его родственники.

20 января трехлетний житель Кармаскалов Артур во время игры получил травму ноги. В районной больнице ему поставили диагноз — вывих тазобедренного сустава. Врачи направили ребенка в Уфу, в больницу № 17.

«20 числа ему стало плохо. Медицинский персонал пытался сбить ему температуру, поставив капельницу. После нее Артуру стало хуже. В 4 утра его сердце остановилось», — рассказывает Светлана Семёнова.

Ребенок впал в кому. А на пятые сутки скончался на больничной койке. Мы пытались связаться с Минздравом и руководством 17 больницы, но пока получить комментарий не удалось. Напомним, что это уже второй смертельный случай в данном лечебном учреждении. В середине января здесь же от осложнения после перенесенного гриппа  скончалась 12-летняя девочка.



Автор: Эрика Нажимова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).