В Уфе умер ребенок

Трехлетний мальчик умер в 17 больнице. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили его родственники.

20 января трехлетний житель Кармаскалов Артур во время игры получил травму ноги. В районной больнице ему поставили диагноз — вывих тазобедренного сустава. Врачи направили ребенка в Уфу, в больницу № 17.

«20 числа ему стало плохо. Медицинский персонал пытался сбить ему температуру, поставив капельницу. После нее Артуру стало хуже. В 4 утра его сердце остановилось», — рассказывает Светлана Семёнова.

Ребенок впал в кому. А на пятые сутки скончался на больничной койке. Мы пытались связаться с Минздравом и руководством 17 больницы, но пока получить комментарий не удалось. Напомним, что это уже второй смертельный случай в данном лечебном учреждении. В середине января здесь же от осложнения после перенесенного гриппа скончалась 12-летняя девочка.

25 января