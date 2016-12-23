В Уфе прошла традиционная столичная елка

Пора новогодних утренников в самом разгаре. Сегодня в Уфе состоялась традиционная столичная елка, на которую пригласили тех, кто хорошо успевает в учебе, спорте и творчестве.

Принцессы и рыцари, феи и супергерои, зайчики и лисички. Кажется, все самые симпатичные персонажи сказок и мультфильмов собрались на традиционной столичной елке в Уфе.



Приглашение получили ребята, которые в уходящем году занимали призовые места в школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах.



В канун Нового года можно на время забыть об учебе, кружках и спортивных секциях, поверить в чудо и рассказать Деду Морозу о сокровенных желаниях.



Для ребят подготовлена развлекательная программа, игры и конкурсы. Организаторы говорят, что весело будет всем: и самым маленьким, и детям постарше, и даже их родителям.



«Около тысячи человек будут участвовать в этом празднике, и каждый ребенок ждет какое-то волшебство от новогоднего праздника. После программы праздничной они получат подарки. Я думаю, они будут счастливыми после всего этого праздника», - говорит заместитель главы Администрации ГО г. Уфа Сынтимир Баязитов.



Получить приглашение на столичную елку - почетно. Это достойная награда за упорную работу в уходящем году. Теперь, говорят ребята, они будут стараться вдвойне, чтобы попасть на этот праздник вновь.

23 декабря