В Уфе прошел рейд по неблагополучным семьям

Что важнее дети или веселая компания? Сотрудники Центра общественной безопасности провели рейд по неблагополучным семьям в Ленинском районе Уфы. В поле зрения оказались родители, которые забыли, что такое уборка в квартире, те, кто злоупотребляет алкоголем или жестоко обращается со своими детьми.

Когда горожане идут домой, их рабочий день только начинается. Именно в это время, говорят сотрудники центра общественной безопасности, можно застать нерадивых родителей. И понаблюдать за тем, как проводят они вечера: с детьми или с собутыльниками.

В общежитие на улице Аксакова сотрудники ЦОБа нагрянули в самый разгар застолья. Мужчины изрядно приняв на грудь, не церемонились и даже вели себя агрессивно. Такому визиту они явно были не рады.

«Такие рейды мы проводим по мере необходимости, обычно раз в неделю обязательно выходим с отделом полиции, проводим беседы, разъясняем гражданам о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о недопустимости злоупотребления алкоголем, чтобы должным образом за своими детьми смотрели, есть люди, состоящие на учете, они прислушиваются и знают нас, что придем и стараются свой образ жизни исправить,» - рассказывает старший инспектор отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних по ленинскому району Леся Лисовая

Проблемных семей хватает, говорят сотрудники Центра общественной безопасности. И всем обязательно дают шанс. В этой семье, например, уже встали на путь исправления.

Только в Ленинском районе столицы на учете стоят 106 семей. О том, что дети в беде, сотрудникам ЦОБа сообщают неравнодушные соседи и педагоги. Но отбирать малышей у нерадивых отцов и матерей инспекторы не спешат. Говорят: детский дом семью не заменит. Важнее научить родителей жить по-другому.

30 января