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В Уфе проходит операция «Алкоголь»

В Уфе проходит операция «Алкоголь»

Около трех тысяч флаконов запрещенного непищевого алкоголя с содержанием этилового спирта более 25% изъяли полицейские в Уфе. Продукцию реализовывали в магазине, расположенном на улице Первомайской.

 

С 20 декабря в рамках операции "Алкоголь" столичными борцами с экономическими преступлениями было проведено около 200 проверок. Из незаконного оборота они изъяли больше тонны спиртосодержащей продукции и контрафактного алкоголя. C 26 декабря к ним присоединились управление Роспотребнадзора, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей, центр общественного контроля Уфы, администрация столицы.

Напомним, с 26 декабря на 30 дней в России запретили продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25%. Такое решение было принято Роспотребнадзором России после массовых отравлений в Иркутске, где с 18 по 23 декабря погибли 76 человек, которые употребляли спиртосодержащий концентрат для ванн "Боярышник".

Автор: Эрика Нажимова
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