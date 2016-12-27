В Уфе проходит операция «Алкоголь»

Около трех тысяч флаконов запрещенного непищевого алкоголя с содержанием этилового спирта более 25% изъяли полицейские в Уфе. Продукцию реализовывали в магазине, расположенном на улице Первомайской.

28 декабря

С 20 декабря в рамках операции "Алкоголь" столичными борцами с экономическими преступлениями было проведено около 200 проверок. Из незаконного оборота они изъяли больше тонны спиртосодержащей продукции и контрафактного алкоголя. C 26 декабря к ним присоединились управление Роспотребнадзора, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей, центр общественного контроля Уфы, администрация столицы.Напомним, с 26 декабря на 30 дней в России запретили продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25%. Такое решение было принято Роспотребнадзором России после массовых отравлений в Иркутске, где с 18 по 23 декабря погибли 76 человек, которые употребляли спиртосодержащий концентрат для ванн "Боярышник".