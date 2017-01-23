В Уфе продолжаются зимние субботники

На этих выходных особое внимание уделили частному сектору. Комплексные уборки снега состоялись в поселках Федоровка, Князево и Старые Турбаслы. На помощь коммунальщикам вышли и местные жители.



Педагоги и ученики школы села Федоровка готовятся к началу третьей четверти. Из-за карантина каникулы в городе продлили на неделю, но с понедельника дети снова сели за парты. Однако перед этим нужно расчистить дорогу к знаниям.





«В пятницу сильный снегопад нас накрыл, поэтому сегодня учителя, дети, сотрудники вышли. Занимаемся очисткой прилегающей территории, чтобы мог школьный автобус «Пежо» проехать», - говорит директор гимназии №105 Юрий Казаков.

Помогают жителям и коммунальные службы. Напомним, в столице после новогодних праздников заработала "снежная почта" sneg@ufacity.info. Уфимцы могут присылать на нее фотографии неубранных улиц и дворов с указанием адреса. По каждой заявке принимаются меры.





«Наши жилищно-коммунальные службы всегда оперативно корректируют свои графики, чтобы работать в соответствии с этими обращениями. Вот сегодня, в воскресенье, было решено направить все силы именно на наши отдаленные территории, на частный сектор», - говорит начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы Анна Ефименко.

В Старых Турбаслах Орджоникидзевского района столицы в уборке снега участвовали около 60 местных жителей. Дружно под музыку они расчистили как свои дворы, так и центр поселка: обелиск памяти участников Великой Отечественной войны, территории школы и дома культуры.





«Вообще, орджоникидзевцы молодцы. Эти снегопады выдержали. Вместо того, чтобы валяться на печи или на диване поддержали коммунальщиков, которые круглые сутки работали эти дни, вышли, почистили около своих дворов, попросили, чтобы мы привели в порядок улицы, расширили их. Мы этим делом успешно занимаемся, и поэтому вместе мы все трудности преодолеем», - уверен глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин.

23 января