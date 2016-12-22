В Уфе продолжается борьба с продажей контрафактного алкоголя

В Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации. Там произошло массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник". После этой трагедии со всех полок магазинов по стране жидкость изымается с продажи. О том, какие меры приняты в Башкортостане для профилактики алкоголизма и печальных последствий в материале Ляйсан Закировой.

Трагедия в Иркутске потрясла всю страну. Жертвами "Боярышника" стали 48 человек, еще 30 находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным Министерства здравоохранения России, пострадавшие отравились метиловым спиртом и антифризом, которые содержались в жидкости. Сейчас по всей стране проходят рейды, спиртосодержащее средство изымается с прилавков, в том числе в Уфе. Впрочем, борьбу с продажей контрафактного алкоголя, различными настойками и "фанфуриками" полицейские ведут регулярно.



Нелицензированная продажа суррогатного алкоголя наносит огромный урон бюджету. Но это не главная беда. Ежегодно от употребления напитков сомнительного происхождения погибают люди.



Те, кто не оказался на больничной койке из-за отравления, рискуют все же попасть в реабилитационные центры. Для лечения алкоголизма в республике выделено 869 койко-мест.



Согласно статистическим данным, в 2015 году диагноз «алкоголизм» был поставлен более 45 тысячам жителей республики, 15 из них несовершеннолетние. Но по сравнению с другими регионами в ПФО и в целом по стране, в Башкортостане ситуация намного лучше. В последние пять лет наблюдается положительная динамика - количество людей с диагнозом алкоголизм сокращается.



В преддверии новогодних праздников тема суррогатного алкоголя как никогда актуальна. Сомелье Артур Емашев рекомендует тщательнее подходить к выбору и покупке спиртосодержащей продукции. Приобретать горячительные напитки лучше не в магазинах возле дома, а в крупных торговых сетях. Как правило, они добросовестнее выбирают поставщиков, отметил эксперт.



Чтобы не завершить праздники на больничной койке, нарколог Лилия Михайлова советует употреблять алкоголь в умеренных дозах, либо вообще отказаться от него.

20 декабря