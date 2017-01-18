В Уфе открылся юбилейный конкурс "Учитель года столицы Башкортостана — 2017"

Он проходит в 20 раз. Также в столице стартовал 13 конкурс "Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана - 2017".

Первый городской конкурс «Учитель года столицы Башкортостана» прошел 20 лет назад, в 1997 году. Сегодня, как и тогда, соревнование объединяет самых сильных учителей нашего города, чтобы они, как это ни удивительно звучит, учились друг у друга.





«Учитель, который может красиво, грамотно, интересно для ребенка провести урок. Наверное, это самый главный параметр для каждого учителя. Каждый родитель, каждый ребенок, мечтает о том, чтобы учитель был талантливый, вдохновляющий на изучение любого материала», - говорит начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова.

Для самих учителей, как они признаются, это и долгожданный праздник, и одновременно большая ответственность. В этом году особенно. В жюри - победители прошлых лет во главе с основательницей конкурса, ученой, председателем комиссии Общественной палаты Башкортостана по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Галией Мухамедьяновой.





Как считают победители городского конкурса прошлых лет, попасть в число участников - это уже удача.





«После победы в педагогическом плане, ты стал более взрослым, зрелым, и, конечно же, ты не можешь больше работать по-прежнему, постоянно совершенствуешься. И самое главное, это появление громадного количества друзей, сподвижников, педагогов», - уверен учитель школы №159, победитель "Учитель года столицы Башкортостана-2016" Сергей Переверзев.

С каждым годом меняются условия конкурса, модели и количество номинаций, неизменным остался лишь этап "Учебное занятие". А новым стало написание эссе на тему "Учитель - профессия будущего". Преподаватели снова сидели за партами, они все вместе выполняли задание в школьном кабинете в течение четырех часов.



Сначала было 22 участника, в этом году их число выросло до 77. Конкурс заметно растет и развивается. Имя «Учителя года столицы Башкортостана» станет известно в феврале.











Эльвина Мухаметьянова

18 января