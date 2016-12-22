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В Уфе наградили лучших спортсменов

Сегодня в Уфе наградили тех, кто представлял нашу республику на летних олимпийских играх и открытых всероссийских соревнований по видам спорта, включенных в программу прошедших XV Паралимпийских летних игр в Рио-де-Жанейро.


Подводя итоги уходящего года, смело можно сказать, что для спортсменки Анны Крившиной он стал плодотворным. Чемпионка мира и Европы по плаванию успешно выступила на альтернативных паралимпийских играх в Подмосковье. Спортсменка выиграла финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем. Также ей удалось превзойти соперников на стометровке на спине. Анна признается, что на стремление к большему ее вдохновляют успехи соотечественников.

«Всегда помню о том, сколько людей, россиян за нами стоит. Не только те, кто сейчас живет, но и те, кто жил до нас, предки. Их очень много и об этом ни в коем случае нельзя забывать. У нас очень богатая история. Всегда вспоминаешь подвиги на войне, как люди воевали ради того, чтобы мы сейчас жили», - говорит чемпионка мира и Европы по плаванию Анна Крившина.


За высокие достижения Рустэм Хамитов наградил Анну почетной грамотой республики. Всего государственные награды из рук главы региона получили еще 32 спортсмена из Башкортостана. Эти люди в 2016 году прославили нашу республику и занимаются воспитанием будущих чемпионов.

«У вас очень сложная и ответственная миссия. На вас смотрит страна, мир. Мы вас, тренеров и спортсменов, ставим в пример как людей, которые добиваются порой замечательных результатов», - отметил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.


Слова благодарности звучали и от самих награжденных. Спортсмен-инструктор уфимской школы олимпийского резерва №7 Андрей Коптев обратился к главе республики.

«Мы хотим вам сказать огромное спасибо за оказанную поддержку, за то внимание, в столь трудное время для нас. Мы, в свою очередь обещаем, что к 2020 году постараемся подготовиться так, чтобы российские паралимпийцы были самыми сильными паралимпийцами в мире», - заверил чемпион мира по легкой атлетике Андрей Коптев.


Глава региона отметил, что вскоре в республике появятся новые спортивные объекты. Например, уже на днях в Чекмагушевском районе откроется новая ледовая арена. В новом году сдадут первую очередь строящегося спортивного комплекса в Затоне. Полностью объект будет готов к 2018 году. Так что, можно сказать, что спорт в республике будет развиваться и дальше.



Автор: Анастасия Исаева
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