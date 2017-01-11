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В Уфе медики оставили маломобильную пенсионерку без помощи

В Уфе разгорается скандал по факту инцидента в поликлинике №1 городской клинической больницы №13, которая находится на улице Ферина. В интернет выложили шокирующее видео случая, произошедшего в лечебном заведении на днях.

 

На кадрах видно, как пенсионерка с прооперированной и загипсованной ногой вынуждена добираться до рентген-кабинета ползком. Дело в том, что рентген расположен на втором этаже здания. По словам дочери женщины, лифт в поликлинике не работает, а пандусов вовсе нет. Девушка не смогла самостоятельно дотащить мать до верхнего этажа и обратилась за помощью к медсестре. Но помощь персонал поликлиники предоставить отказался. Как сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. 

Автор: Эрика Нажимова
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