В сфере капитального ремонта республики зафиксировано большое количество нарушений

В Башкортостане в прошлом году капитальный ремонт домов проведен с нарушениями в 45% случаев.



«В этом году технологию производства проверки мы немного изменим, нами в адрес управляющих компаний и компаний, осуществляющих содержание многоквартирных домов, направлены запросы для того, чтобы проводить проверки предметно, с просьбой охарактеризовать те возможные нарушения, которые, по мнению управляющих компаний, имеют место после капитального ремонта, чтобы мы посмотрели насколько эти претензии обоснованы», - сообщил председатель госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков

18 января