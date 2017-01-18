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В сфере капитального ремонта республики зафиксировано большое количество нарушений

В сфере капитального ремонта республики зафиксировано большое количество нарушений

                В Башкортостане в прошлом году капитальный ремонт домов проведен с нарушениями в 45% случаев.


   «В  этом году технологию производства проверки мы немного  изменим, нами в адрес управляющих компаний и компаний, осуществляющих содержание многоквартирных домов, направлены запросы для того,  чтобы проводить проверки предметно, с просьбой охарактеризовать те возможные нарушения, которые, по мнению управляющих компаний, имеют место после капитального ремонта, чтобы  мы  посмотрели насколько эти претензии обоснованы», - сообщил председатель госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков



Автор: Рида Нурмухаметова
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