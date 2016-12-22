Надежность подачи электроэнергии во многом зависит от современных технологий. Сегодня в поселке Зубово запустили новую электроподстанцию. Она будет снабжать энергией жилые дома восьми поселков, а также торговых объектов, расположенных на трассе "Уфа-Аэропорт".



Электроподстанцию в поселке Зубово начали строить в марте 2015 года. На строительство ушло около 370 миллионов рублей.



Подстанцию строили с использованием современных технологий, чтобы подача электроэнергии в дома потребителей осуществлялась бесперебойно.



Значимость и надежность новой электроподстанции высоко оценили районные власти.



Подстанция будет осуществлять бесперебойную подачу электроэнергии не только в жилые дома поселка Зубово. Повысится надёжность энергоснабжения Чесноковки, Нижегородки, посёлка Цветы Башкирии, деревни Таптыково и целого ряда других населённых пунктов.

21 декабря