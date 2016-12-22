#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

В поселке Зубово запустили новую электроподстанцию

Надежность подачи электроэнергии во многом зависит от современных технологий. Сегодня в поселке Зубово запустили новую электроподстанцию. Она будет снабжать энергией жилые дома восьми поселков, а также торговых объектов, расположенных на трассе "Уфа-Аэропорт".


Электроподстанцию в поселке Зубово начали строить в марте 2015 года. На строительство ушло около 370 миллионов рублей.

Подстанцию строили с использованием современных технологий, чтобы подача электроэнергии в дома потребителей осуществлялась бесперебойно.

Значимость и надежность новой электроподстанции высоко оценили районные власти.

Подстанция будет осуществлять бесперебойную подачу электроэнергии не только в жилые дома поселка Зубово. Повысится надёжность энергоснабжения Чесноковки, Нижегородки, посёлка Цветы Башкирии, деревни Таптыково и целого ряда других населённых пунктов.



Автор: Эрика Нажимова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Каток на Акбузате
Такси мотор
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).