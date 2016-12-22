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В поселке Иглино родные усопшего всю ночь оплакивали постороннего человека

Вопиющий случай произошел вчера в Иглино. В морге поселка перепутали покойников. Об ошибке сотрудники морга сообщили за полчаса до похорон.

На кадрах любительской съемки похороны 65-летнего жителя Иглино Владимира Колошейна. Однако еще полчаса назад родственники собирались хоронить постороннего человека. В морге вместо тела любимого мужа и отца им выдали чужое.

Тем не менее, родные не заметили ошибки. Списали все на шок и изменения, которые происходят с человеком после смерти. Всю минувшую ночь семья, сама того не ведая, оплакивала постороннего человека.

- Я, получается, с другим попрощалась. Я тоже думала: он, не он. И вроде бы похож. А я в таком шоковом состоянии. Откуда я могу знать?

И в день похорон - новый удар. За час до погребения сотрудники морга сообщили о своей ошибке.

- Приехала машина «УАЗик», они забрали этого человека. Того из гроба вытащили, нашего положили и привезли нам другой товар.

По словам родственников, сотрудники морга в случившемся своей вины не признают и возлагают ответственность на родных обоих усопших.

- Они как бы и ее винят, и нас винят. Вы, говорят, забрали чужой труп. Какой дал. С виду был похож .

Больше всего родственников в этой истории возмущает, что сотрудники морга даже не принесли извинений. Теперь потерпевшие собираются подать в суд и требовать компенсацию морального вреда. Связаться с самими сотрудниками морга пока не представилось возможным. Учреждение работает до 17 часов, а городской телефон не отвечает.



Автор: Рида Нурмухаметова
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