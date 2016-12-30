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В первый день нового года в Башкортостане не обошлось без происшествий

В первый день нового года в Башкортостане не обошлось без происшествий

По данным огнеборцев, в республике произошло 11 пожаров. В них один человек погиб и двое получили ожоги различной степени тяжести.

«В частности 1 января в 4 часа 57 минут в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РБ поступило сообщение о пожаре в Мишкинском районе в деревне Новогбулатово На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. В 5 часов 6 минут пожар был локализован, в дальнейшем полностью ликвидирован», - говорит заместитель начальника ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по РБ" Сергей Колбин.


Пик дорожно-транспортных происшествий пришелся на 30 декабря. В этот день произошло 106 аварий, в которых 6 человек пострадали. Тогда как 31 декабря случилось 48 ДТП, а 1 января - 35. Сотрудники Госавтоинспекции связывают это с тем, что именно 30 декабря горожане и гости столицы чаще всего выезжали на дороги в преддверии празднования Нового года. Сейчас госавтоинспекторы проводят профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей.

«За прошедшие праздничные дни на территории столицы зарегистрировано 83 дорожно-    транспортных происшествия. При этом в двух авариях пострадали два человека. 1 января сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от управления транспортными средствами шесть нетрезвых водителей», - сообщает сотрудник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по Уфе Зиля Асфандиярова.


В канун Нового года при тушении пожара в жилом доме в деревне Ерлыково Миякинского района погибли двое огнеборцев. Это - сорокалетний начальник караула пожарной части номер 88 Фанзиль Шаймуратов и 56-летний пожарный этой же части Вакиль Минияров. Они успели спасти из огня мужчину и женщину. У погибших остались жены и дети. Телеканал «Вся Уфа» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших пожарных.



Автор: Эрика Нажимова
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