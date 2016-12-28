В микрорайоне Нижегородка открылся ледовый городок.

Поздравить местных жителей с наступающим Новым Годом приехали и сотрудники нашей телекомпании. Только развлекательной программой столичное телевидение не ограничилось. Самому активному зрителю канала вручили сертификат на посещение городского катка.

Какие передачи есть на канале «Вся Уфа», самая популярная программа и в какое время выходят новости. Уфимский школьник Арсений Далецкий знает ответы на все вопросы. Говорит, что смотрит столичное телевидение каждый день. Поэтому на главный вопрос мальчик ответил с легкостью. Он и стал обладателем сертификата на городской каток.



«Я получил сертификат от телеканала «Вся Уфа» на одно посещение катка на ипподроме «Акбузат» на неограниченное время на два лица. Получил за то, что ответил на самый главный вопрос «Какой сайт у телеканала «Вся Уфа» - allufa.ru», - говорит Арсений.



На открытии новогодней площадки в Нижегородке пришли десятки школьников. Вероника Макарова решила посетить местный ледовый городок с мамой и бабушкой. Признается, о приезде канала «Вся Уфа» не знала, для нее это стало приятным сюрпризом, ведь девочка давно хотела стать героем программы на телевидении.



На открытие ледового городка пригласили главных новогодних героев - Деда Мороза и Снегурочку. Они провели для детей конкурсы, викторины и вместе исполнили новогодние песни. Для жителей микрорайона Нижегородка праздничная церемония открытия площадки уже стала доброй традицией.



Здесь установлены ледовые фигуры, горки для совсем юных посетителей, детей постарше и, конечно, главный атрибут Нового года. Раньше ель в Нижегородку привозили из лесов Башкортостана. В этом году красавицу-ель установили сами жители района.



«Обычно мы елку, конечно, привозили, закупали. А в этом году очень интересная традиция появилась, еще и дарить елку. Конечно же, мы пригласили сюда наших любимых детишек, которые проживают в этом микрорайоне. Провели для них большую игровую программу. И все это при помощи добрых помощников в лице телеканала «Вся Уфа», - говорит начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации Ленинского района ГО г. Уфа Ольга Пескарева.



Рижская, 5 - адрес стадиона "Нижегородец", где расположился ледовый городок. Местные власти пообещали, что он будет доступен все новогодние каникулы.







Автор: Гульнара Ситдикова

28 декабря