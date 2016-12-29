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В мэрии выплатили компенсацию за провалившийся под землю автомобиль

В мэрии выплатили компенсацию за провалившийся под землю автомобиль

Хозяйка утонувшей машины получила подарок ко дню рождения от городской администрации. Об этом телеканалу "Вся Уфа" сообщила владелица провалившейся под землю «Лады Калины» Лариса Крашенникова.

 

По словам хозяйки автомобиля, все решили мирно, без претензий и исков. Как и обещал первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов, до Нового года выплата была произведена. Сумму хозяйка автомобиля не раскрывает, но говорит, что она сопоставима с новым аналогичным автомобилем.

«Сегодня праздную день рождения и как раз к такому празднику Администрация города Уфы сделала подарок в виде денежной компенсации за нашу утраченную машину, мы очень рады, наша семья очень рада и счастлива», - говорит Лариса Крашенникова.



Автор: Тимур Давлетов
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