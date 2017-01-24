В лифте частного детского сада забыли ребенка

В Уфе воспитатели частного детского садика забыли ребенка в лифте после прогулки. В итоге двухлетний мальчик пробыл в замкнутом пространстве несколько минут. Инцидент произошел сегодня на улице Амантая. В распоряжении телеканала "Вся Уфа" появилась видеозапись.

Увидев, что маленького ребенка оставили в лифте одного, Наталья Зайдуллина испугалась не на шутку. Как говорит женщина, она на месте двухлетнего мальчика сразу представила свою внучку. И начала звонить в частный детский сад.

«Стали им звонить, после этого они только забрали ребенка. Представляете, что там ребенок пережил?! Такой маленький кроха, в замкнутом пространстве, а если у ребенка фобия разовьется на всю жизнь и будет бояться», - рассказывает консьерж Наталья Зайдуллина.

На кадрах видно, как группа из восьми детей заходит после прогулки в лифт. Спустя некоторое время дети с воспитателями покидают подъемное устройство. Однако, как оказалось, одного из воспитанников дошкольного учреждения забыли. Двухлетний мальчик пытался самостоятельно выбраться из лифта, но ему не хватало роста, чтобы нажать кнопку.

«А если бы кто-то в это время вызвал лифт и он поехал бы? Или бы дверь открылась, а ребеночек ринулся и лифт закрылся, его могло зажать, прижать, увезти вверх, вниз, все что угодно могло случиться», - продолжает сокрушаться Наталья. «Я не буду ничего говорить, мы тут занимаемся нам некогда. Глупости это все, а не инцидент, ерунда это все. Дверь открыли и все пошли дальше, все толпой пришли с прогулки», - эмоционально отреагировала на просьбу о комментарии воспитатель детского сада Юлия.

На момент съемок ребенка уже забрали родители. Знают ли они об инциденте - пока не известно. Телекомпания «Вся Уфа» продолжит следить за развитием событий.

24 января