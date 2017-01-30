В Белорецке прогремел взрыв

Конструкции многоквартирного дома в Белорецке, где сегодня около двух часов дня прогремел взрыв, не повреждены. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили в Главном управлении МЧС России по Башкортостану. В МЧС уточнили, что в результате повреждены межкомнатные перегородки. Внешних разрушений нет, несущие конструкции не повреждены. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту случившегося. Хлопок газо-воздушной смеси произошел в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки по адресу» ул. Федора Алексеева, 37. По предварительной версии, взорвался баллон с фреоном, который использовали для ремонта холодильника. В результате один человек погиб. Это 56-летний владелец квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый хозяина жилища, который, по предварительной версии, помогал с починкой бытовой техники, госпитализированы в больницу. Причины произошедшего предстоит выяснить экспертам.

«По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение на втором этаже в пятиэтажном кирпичном доме, окна квартиры выбиты. К сожалению, имеется пострадавший, человек погиб. На месте работают силы и средства БТП РСЧС, в том числе от МЧС пять единиц техники и 13 человек личного состава. Сил и средств достаточно», — пояснила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.



30 января