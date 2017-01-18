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Уфимский руфер покорил мечеть «Ар Рахим»

Внимание уфимского интернет-сообщества привлекло недавно появившееся в сети видео, где подростки без страховки и какого-либо снаряжения взбираются на минарет строящейся мечети «Ар Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе.

«Лезу на мечеть для видео. Доски очень скользкие, но мы залезем ради вас», - говорит в камеру руфер.

Руфинг - это популярное увлечение современной молодежи - вылазка на крыши и городские высотки. Всегда на грани, всегда экстремально и с риском для здоровья и жизни.

Всё это - ради зрителей в интернете и желанных лайков под видео. То, к чему стремились подростки - обсуждение и тысячи просмотров, достигнуто. Вот только вместо восхищений в комментариях негодование и даже возмущение.

Герой видео, блогер, который называет себя "Компот". Корреспонденты нашего телеканала уже знакомы с молодым человеком. Мы встречались полтора года назад. Поводом для сюжета тогда стало видео, выложенное в сеть - Компот в компании с друзьями решил взобраться на уфимский трамплин.

Тогда ситуацию прокомментировали в школе, где учился подросток-руфер. Обещали принять меры.

После того, как видео появилось в интернете городскими службами уже поднят вопрос об ужесточении мер безопасности и проверке доступности уфимских высоток для посторонних. А у самого блогера на странице очередное видео - извинение. Где он вновь объясняет, что не хотел обидеть никого тем, что взобрался именно на минарет мечети.

 

 



Автор: Наталья Ярина
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