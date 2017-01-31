Уфимский электротранспорт готовится отметить юбилей

Завтра, 1 февраля, исполнится 80 лет с того дня, когда по башкирской столице в 1937 году начал курсировать первый трамвай по маршруту по улице Ленина от здания Почтамта до улицы Пермской.

С того времени сохранились фото. Парк Управления городской железной дороги насчитывал тогда 5 моторных и 3 прицепных вагона. Длина трамвайных линий составляла 6 километров. Сегодня Муниципальное управление электротранспорта Уфы - одно из ведущих предприятий города по предоставлению доступных пассажирских перевозок.





«В 2016 году мы перевезли 24 миллиона пассажиров, в 2015 - 32 миллиона. То есть за прошлый год мы, конечно, претерпели очередную значительную потерю пассажиров, к сожалению, пока наша сеть ветшает. Вообще, я считаю, что демонтаж трамвайных линий на проспекте Октября был нашей колоссальной стратегической ошибкой. Видимо, в то время люди не читали урбанистическую литературу , и не знали, что основным конкурентом трамвая по провозной способности, являются только метро и городская электричка», - говорит генеральный директор МУЭТ Уфы Аскар Фазлыев.

31 января