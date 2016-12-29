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Уфимские больницы составили график работы в новогодние праздники

Уфимские больницы составили график работы в новогодние праздники

В больницах Уфы необходимость в компонентах крови остается высокой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

 

В связи с этим, республиканская станция переливания крови будет принимать доноров и в новогодние каникулы. Сдать кровь все желающие смогут 6 и 7 января с 8 до 13 часов дня по адресу: улица Батырская, 41/1.

 

Что касается поликлиник города, то 31 декабря они работают по графику субботы, с 1 по 8 января - с 8 до 16 часов. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет проводиться до 15 часов.

 

Стоматологические клиники и отделения будут работать по графику, а стоматологические клиники №2 и №7 организуют круглосуточное дежурство.

 

На время праздников в стационарах Уфы предусмотрены резервные койки и запас лекарственных препаратов.



Автор: Эрика Нажимова
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