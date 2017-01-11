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Уфа готовится принять на своем льду звезд КХЛ

Для этого в центре города установили ледяные фигуры спортсменов. Кроме того, горожане и гости столицы смогут увидеть здесь реальную форму всех команд-участниц лиги и даже сфотографироваться с ней.


Новый год уже прошел, а на площади перед «Уфа-Ареной» создают ледовый городок. Трактористы сгребают снег в кучи, перевозят ледяные глыбы, а художники по льду изготавливают фигуры. А все потому, что 22 января здесь состоится масштабное событие - матч звезд хоккейной континентальной лиги.

Глыбы льда привозят с реки Белая. Затем из них вырезают заготовки размером метр на метр. Мастера из них изготавливают настоящие скульптуры.


Основная идея этого ледового городка - создать по-настоящему праздничное настроение для любителей хоккея, горожан и гостей столицы.

Мастера Ильшат Буляков и Марат Набиев со льдом на "ты" и не понаслышке знают, как нужно обращаться с таким хрупким материалом, как лёд. Из него они делают фигуры хоккеистов и другие атрибуты этого зимнего вида спорта.

Мастерам удалось даже буквально заморозить свитера хоккейных команд. Но как сознаются сами скульпторы, сделать это не так- то просто.

После того, как ниша в ледяной заготовке вырезана, скульпторы закрепляют свитер при помощи особого природного клея - воды.

При этом необходимо соблюдать особую осторожность - ведь малейшее неудачное движение может привести к разрушению льда и соответственно все труды мастеров могут оказаться напрасными.

29 таких скульптур появится на площади перед «Уфа-Ареной» уже на этой неделе. Именно столько хоккейных команд участвует в Континентальной Хоккейной Лиге.



Автор: Эрика Нажимова
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