ЦОБ проверил торговые центры и промышленные предприятия

Насколько тщательно убирается прилегающая территория торговых заведений и промышленных предприятий города проверил центр общественной безопасности. Сегодня прошел очередной рейд.

В первую очередь сотрудники ЦОБа обращают внимание на входные группы и крыши заведений. В это время года большую опасность представляет возможный сход снега и наледи с кровель. По правилам благоустройства города территории вокруг магазинов и предприятий должны очищаться ежедневно. Складирование снега не разрешается. За первое нарушение в адрес владельца учреждения направляется уведомление об устранении. Если меры не принимаются, то сотрудники ЦОБа составляют административные протоколы. С начала года насчитывается уже полторы тысячи таких бумаг. Рейды проводятся каждый день без предварительных уведомлений.







Гульнара Ситдикова

26 января