Тесты на употребление наркотиков в Уфе прошли более 16 тысяч школьников

Как сообщили в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации столицы, проверка проводилась на добровольной основе.

30 декабря

Ее прошли ученики 9-11 классов. Это проводится для того, чтобы на ранней стадии выявить потребление наркотических и психотропных веществ среди школьников. По результатам проверки выяснилось, что около 2 тысяч школьников - начинающие курильщики. Пробы на употребление табачных изделий дали положительные результаты. Отметим, что для проведения исследования привлекались более 1 тысячи преподавателей. Это социальные педагоги, педагоги-психологи и классные руководители.