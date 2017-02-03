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Столица Казахстана Астана - стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы

Столица Казахстана Астана - стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы

Соответствующий меморандум был подписан сегодня в Казахстане буквально несколько часов назад.


Напомним, в эти дни делегация Уфы под руководством главы администрации Ирека Ялалова находится с официальным визитом в Казахстане. В первую очередь, они посетили научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан». Делегаты намерены изучить и перенять опыт казахских коллег в сфере градостроительства и благоустройства. Отметим, что Астана является лидером по объемам строительства в республике. После того, как город обрел статус столицы, там было возведено 10 миллионов квадратных метров жилья. Общая площадь Астаны близка к площади Уфы и составляет более 71 гектара. Из них около 35 гектаров - зеленые насаждения. В Астане, так же как и в Уфе, приоритетными задачами являются благоустройство зон отдыха с применением новых технологий. Также в казахстанском городе ведется комплексное освоение территорий, модернизация системы освещения и светофорного хозяйства, преобразование городских пространств с учетом требований доступной среды.

Автор: Эрика Нажимова
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