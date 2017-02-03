Столица Казахстана Астана - стала седьмым по счету городом-побратимом Уфы
Соответствующий меморандум был подписан сегодня в Казахстане буквально несколько часов назад.
Напомним, в эти дни делегация Уфы под руководством главы администрации Ирека
Ялалова находится с официальным визитом в Казахстане. В первую очередь, они
посетили научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан». Делегаты
намерены изучить и перенять опыт казахских коллег в сфере градостроительства и
благоустройства. Отметим, что Астана является лидером по объемам строительства
в республике. После того, как город обрел статус столицы, там было возведено 10
миллионов квадратных метров жилья. Общая площадь Астаны близка к площади Уфы и
составляет более 71 гектара. Из них около 35 гектаров - зеленые насаждения. В
Астане, так же как и в Уфе, приоритетными задачами являются благоустройство зон
отдыха с применением новых технологий. Также в казахстанском городе ведется
комплексное освоение территорий, модернизация системы освещения и светофорного
хозяйства, преобразование городских пространств с учетом требований доступной
среды.